AİBPA Ekonomi Komitesi İstanbul'da Göç ve Ekonomi Üzerine Toplandı

AİBPA Ekonomi Komitesi İstanbul'da Böyle Bir Toplantı Gerçekleştirdi

Akdeniz İçin Birlik Parlementer Asamblesinin (AİBPA) Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal İşler ve Eğitim Komitesinin "Akdeniz Bölgesinde Göçün Ekonomik ve Sosyal Etkileri" konulu toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Avrupa-Akdeniz Bölgesi'nde göçün ekonomik ve sosyal etkilerini ele almak üzere toplandıklarını belirtti.

Göç Bir Tehdit Değil, Fırsat

Ayrım, göçün yönetildiğinde bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Bölgemizdeki çatışmalar devam etmekte. Biz, sivil insanların, kadınların, çocukların ölmediği bir dünya için diyalog ortamının önemli olduğunu söylüyoruz. Daha adil bir dünya mümkün," dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi, bu adil dünyayı birlikte inşa etmenin önemine değindi.

Ayrım, göç konusunun Akdeniz Bölgesi’nin en önemli meselelerinden biri olduğunu, istihdam sorunundan dolayı göç hareketinin hızlandığını ifade etti. "Türkiye olarak geçici koruma altında olan Suriyeli vatandaşlara en iyi şekilde destek sağlıyoruz," şeklinde konuştu.

Göç Yönetimi ve Uluslararası Sorumluluklar

Ayrım, toplantıya katılan 30 ülkeden temsilcilerin, öneriler doğrultusunda bir tavsiye metni oluşturacaklarını belirtti. Bu metin, Haziran sonunda İspanya'da kabul edilecek.

AİBPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, İstanbul’un çok kültürlü mirasının, bölgesel iş birliğine ilham vereceğini söyledi. "Göç bir kriz değil, doğru yönetildiğinde fırsat olduğunu unutmamak gerekir," diye ekledi.

Akdeniz’in Durumu ve Gelecek Hedefleri

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanı Dr. Şenol Uzun, 2011 yılından itibaren Suriye krizinin göç dalgasını artırdığını ve Akdeniz’in maalesef bir ölüm denizine dönüştüğünü ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Düzensiz Göç Dairesi Başkanı Zeynep Gizem Hançerli, göçün iyi yönetildiğinde kalkınmayı sürdürülebilir hale getirebileceğine dikkat çekerek, yasal göç yollarının oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal İşler ve Eğitim Komitesi toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde bir otelde gerçekleşti. Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili, AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı Şamil Ayrım (sağ 2), AK Parti İstanbul Milletvekili, AİBPA Başkanı Hulki Cevizoğlu (sol 2), İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanı Dr. Şenol Uzun (sağda) ve Dışişleri Bakanlığı Düzensiz Göç Dairesi Başkanı Zeynep Gizem Hançerli (solda) de katıldı.

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal İşler ve Eğitim Komitesi toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde bir otelde gerçekleşti. Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili, AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı Şamil Ayrım (sağ 2), AK Parti İstanbul Milletvekili, AİBPA Başkanı Hulki Cevizoğlu (sol 2), İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanı Dr. Şenol Uzun (sağda) ve Dışişleri Bakanlığı Düzensiz Göç Dairesi Başkanı Zeynep Gizem Hançerli (solda) de katıldı.