AİBPA Türk Heyeti, 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Önemli Mesajlar Verdi

AİBPA Türk Heyeti, 6 Şubat Depremleri için Mesaj Verdi

Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk heyeti, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) temaslarının ardından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 2. yılı dolayısıyla önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cevizoğlu: Akıl Türkiye’de

AİBPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile AİBPA Uluslararası Komisyon Üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek’in AP'de gerçekleştirdiği toplantının ardından, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cevizoğlu, toplantıda genel sekreter seçimiyle ilgili sundukları önerilerin kabul edildiğini belirterek, büyük depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Türkiye’ye selam gönderdi. Cevizoğlu, “Burada Meclisimiz adına görev yaparken, aklımız Türkiye'de. Bir daha böyle acı doğal felaketler yaşanmamasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrım: Yaraları Sarmaya Devam Edeceğiz

Milletvekili Ayrım, geride kalan zamanın ardından devletin bölgedeki hızlı müdahale çabalarını vurgulayarak, “Tüm amacımız o yaraları bir an önce sarmak. 2025'in sonunda da birçok sıkıntıyı halledeceğiz.” diye ekledi. Ayrım, AİBPA’ya katkı sunduklarını ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aytek: Sıcak Yuvalara Kavuşturacağız

Milletvekili Aytek ise, daha büyük afetlerin yaşanmaması temennisinde bulunarak, “Gidenleri geri getirmek mümkün değil ama kalanların o sıcak yuvaya kavuşmaları için gayretlerimiz devam ediyor.” dedi. Aytek, Cumhurbaşkanları’nın talimatlarıyla yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, “Allah’ın izniyle, bu yılın sonunda büyük çoğunlukla hepsini sıcak yuvalarına kavuşturacağız.” sözlerini kullandı.

Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk heyeti, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) temaslarının ardından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 2'nci yılı dolayısıyla değerlendirmede bulundu. AİBPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu (ortada), AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım (solda) ile AİBPA Uluslararası Komisyon Üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek (sağda), AP'de AİBPA'nın "İç Tüzüğün Revizyonu ve Asamblenin Finansmanı Çalışma Grubu" toplantısına katıldı. Heyet, toplantının ardından AP'de AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk heyeti, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) temaslarının ardından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 2'nci yılı dolayısıyla değerlendirmede bulundu. AİBPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu (ortada), AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım (solda) ile AİBPA Uluslararası Komisyon Üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek (sağda), AP'de AİBPA'nın "İç Tüzüğün Revizyonu ve Asamblenin Finansmanı Çalışma Grubu" toplantısına katıldı. Heyet, toplantının ardından AP'de AA muhabirine değerlendirmede bulundu.