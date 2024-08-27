Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AİHM, FETÖ Suçlusu Şaban Yasak’ın Başvurusunu Reddetti

AİHM, FETÖ üyeliğinden mahkum olan Şaban Yasak’ın başvurusunu, Türk yasalarıyla çelişmediği gerekçesiyle reddetti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 18:32
AİHM, FETÖ Suçlusu Şaban Yasak’ın Başvurusunu Reddetti

AİHM'den FETÖ Mahkumiyetine Red

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hüküm giymiş bir kişinin başvurusunu reddetti. Mahkeme, Şaban Yasak'ın Türkiye'deki tutuklu koşulları ve mahkumiyetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni (AİHS) ihlal etmediğine karar verdi.

Mahkumiyet Süreci

Şaban Yasak, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 Şubat 2017 tarihinde tutuklandı. Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonucunda, Yasak FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Derhal yapılan itiraz, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi tarafından geri çevrildi ve Yargıtay bu kararı onayladı.

Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru ve Sonuç

Yasak, cezasının hukuka aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı. Ancak Yüksek Mahkeme, yargılamanın adil olmadığı yönündeki iddiaların dayanaksız olduğunu belirterek bu başvuruyu reddetti. Aynı zamanda, tutukluluk koşullarına dair yaptığı diğer itirazlar da benzer gerekçelerle geri çevrildi.

AİHM Kararı ve Değerlendirme

Şaban Yasak, daha sonra başvurusunu AİHM'e taşıdı. Bu süreçte Türk Adalet Bakanlığı'nın insan hakları konusundaki savunmalarını da göz önünde bulunduran AİHM, sözleşmenin 3. ve 7. maddelerine aykırılık tespit etmedi. AİHM, tutukluluk koşullarında yaşanan sıkıntıları ele alarak, buna rağmen şahsın yaşadığı rahatsızlıkların mahkumiyetinin insanlık dışı veya aşağılayıcı bir artış göstermediği sonucuna vardı.Sonuç olarak, AİHM, Yasak'ın mahkumiyet kararının Türk hukuku çerçevesinde yeterince açık ve öngörülebilir olduğunu, dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmediğine hükmetti.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar