AİHM, FETÖ Suçlusu Şaban Yasak’ın Başvurusunu Reddetti

AİHM'den FETÖ Mahkumiyetine Red

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hüküm giymiş bir kişinin başvurusunu reddetti. Mahkeme, Şaban Yasak'ın Türkiye'deki tutuklu koşulları ve mahkumiyetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni (AİHS) ihlal etmediğine karar verdi.

Mahkumiyet Süreci

Şaban Yasak, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 Şubat 2017 tarihinde tutuklandı. Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonucunda, Yasak FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Derhal yapılan itiraz, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi tarafından geri çevrildi ve Yargıtay bu kararı onayladı.

Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru ve Sonuç

Yasak, cezasının hukuka aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı. Ancak Yüksek Mahkeme, yargılamanın adil olmadığı yönündeki iddiaların dayanaksız olduğunu belirterek bu başvuruyu reddetti. Aynı zamanda, tutukluluk koşullarına dair yaptığı diğer itirazlar da benzer gerekçelerle geri çevrildi.

AİHM Kararı ve Değerlendirme

Şaban Yasak, daha sonra başvurusunu AİHM'e taşıdı. Bu süreçte Türk Adalet Bakanlığı'nın insan hakları konusundaki savunmalarını da göz önünde bulunduran AİHM, sözleşmenin 3. ve 7. maddelerine aykırılık tespit etmedi. AİHM, tutukluluk koşullarında yaşanan sıkıntıları ele alarak, buna rağmen şahsın yaşadığı rahatsızlıkların mahkumiyetinin insanlık dışı veya aşağılayıcı bir artış göstermediği sonucuna vardı.Sonuç olarak, AİHM, Yasak'ın mahkumiyet kararının Türk hukuku çerçevesinde yeterince açık ve öngörülebilir olduğunu, dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmediğine hükmetti.