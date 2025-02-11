Aile Bakanı Göktaş, Güvenli İnternet Günü'nde Ailelere Seslendi

Aile Bakanı Göktaş'tan Güvenli İnternet Günü Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Güvenli İnternet Günü" nedeniyle sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımladı. Bakan Göktaş, bu yıl sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi ve çocukları dijital dünyanın zararlı içeriklerinden korumayı hedeflediklerini vurguladı.

Ailelere Çağrı

Bakan Göktaş, mesajında şunları dile getirdi: "İnternet, sayısız fırsatlar sunarken çocuklar için bazı risk ve tehditleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle çocuklarımıza interneti güvenli ve bilinçli kullanmayı öğretmek hepimizin ortak sorumluluğudur." Göktaş, ebeveynlere açık iletişimi desteklemeleri ve çocukları için sınırlar belirlemeleri çağrısında bulundu.

Güvenli Bir Dijital Dünya İçin Birlikte Hareket Edelim

Bakan Göktaş, "Unutmayalım ki çocukların çevrimiçi güvenliği, sizin doğru rehberliğinizle başlar. Bu yıl sosyal medya düzenlemesini hayata geçirerek, çocuklarımızı dijital dünyanın zararlı içeriklerinden korumayı hedefliyoruz. Gelin, hep birlikte çocuklarımız için daha güvenli bir dijital dünya inşa edelim." şeklinde konuştu.