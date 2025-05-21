Aile Bakanı Göktaş, Malezyalı Mevkidaşıyla Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Aile Forumu kapsamında Malezya Kadın, Aile ve Toplum Geliştirme Bakanı Dato' Sri Hajah Nancy Shukri ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Shukri ile aile yapısının güçlendirilmesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması, çocuklar için koruyucu politikalar ve yaşlılara yönelik sosyal destek mekanizmaları üzerine kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nda geleceğin dirençli toplumlarını inşa etmek için uluslararası işbirliğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Aile Forumu kapsamında Malezya Kadın, Aile ve Toplum Geliştirme Bakanı Dato' Sri Hajah Nancy Shukri ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Aile Forumu kapsamında Malezya Kadın, Aile ve Toplum Geliştirme Bakanı Dato' Sri Hajah Nancy Shukri ile bir araya geldi.