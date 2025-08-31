DOLAR
Aile Bakanlığı: Çocuklara Zararlı 2.704 Dijital İçeriğe Müdahale

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Medya Çalışma Grubu ve DUY hattı ile çocuklara zarar verebilecek 2.704 dijital içeriğe müdahale etti.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:07
SEFA BİLGİTEKİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından takip ederek bugüne kadar 2 bin 704 içeriğe müdahale etti.

Bakanlık, çocukların çevrim içi risklerini tespit etmek ve koruyucu önlemler geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamdaki izleme ve müdahale faaliyetleri, bünyesinde kurulan Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla yürütülüyor.

Ayrıca, Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) ihbar hattı üzerinden gelen bildirimler değerlendirmeye alınıyor. DUY hattına iletilen ihbarlar; WhatsApp ve BİP uygulamaları üzerinden iletilebiliyor.

Bakanlık, siber zorbalık, uygunsuz içerik ile kişisel veri ve mahremiyet ihlalleri gibi risklere karşı bu yıl içinde 272 içeriğe müdahale etti; 2017'den bugüne kadar ise toplam 2 bin 704 içeriğe müdahale gerçekleştirdi.

Bu süreçte Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile işbirliği yapıyor. Risk altında olduğu tespit edilen çocuklara gerekli psikososyal destek sağlanıyor.

Bakanlık ayrıca, "Çocuk için Duy, Duyarlı Ol" mottosuyla "Çocuk için Dost Uygulamalar (DUY)" web sitesini (duy.aile.gov.tr) düzenli olarak güncelliyor ve site üzerinden çocuklara, ailelere ve çocuklarla çalışan profesyonellere yönelik farkındalık ve bilgilendirici içerikler yayımlamaya devam ediyor.

