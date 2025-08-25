DOLAR
Aile Bakanlığı'ndan Ceyda Yüksel Davasına İtiraz: 'Haksız Tahrik' Kararına Başvuru

Aile Bakanlığı, Yargıtay'ın Ceyda Yüksel davasında 'haksız tahrik indirimi' kararına itiraz ederek dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:35
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de 28 yaşındaki Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili davada Yargıtay tarafından onanan 'haksız tahrik indirimi' kararına itiraz etti. Bakanlık, dosyanın yeniden değerlendirilmesi için yasal yolları işletme kararı aldı.

İtirazın arka planı

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla yapılan başvuruda, 20 Ağustos 2020'de gerçekleşen olayla ilgili davada sanık Serkan Dindar'a verilen cezanın Yargıtay tarafından cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik olarak değerlendirilerek indirilmesinin doğru olmadığı vurgulandı. Bakanlık, davaya müdahil olarak karara temyiz aşamasında itiraz etti.

Süreç ve hukuki talep

Yapılan itirazda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da aynı gerekçele kararın bozulması talep edilmiş olmasına rağmen ilgili dairece kararın onandığı belirtildi. Bakanlık, dosyanın Ceza Muhakemesi Kanunu 308. maddesi kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesini talep etti.

Bakanlık yetkilileri, kararın hukuki ve toplumsal etkileri nedeniyle konunun Ceza Genel Kurulu tarafından tekrar değerlendirilmesini istediklerini kaydetti.

