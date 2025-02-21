Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Aile hekimlerini değiştirme süresi, yapılan yeni düzenleme ile 1 aya çıkarıldı ve hizmet kalitesi artırıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 03:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 03:22
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklikler

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişiklikler, aile hekimliği sisteminde önemli kolaylıklar sağlıyor.

Aile Hekimi Değişiklik Süresi Uzatıldı

Aile hekimliği sistemine kayıtlı bireyler, farklı bir ilde ikamet ettiklerinde, artık aile hekimlerini değiştirmekte daha fazla esneklik kazanıyor. Yönetmelik çerçevesinde, isteyen vatandaşlara 1 ay içinde aile hekimini değiştirme imkanı tanınacak.

Nüfus Yoğunluğu Azaltılacak

Aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması amacıyla yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri açılacak. Yeni açılan aile hekimliklerine, mevcut kayıtlı nüfusun aktarılması için yollar açılacak. Böylelikle, mevcut yoğunluk azaltılacak ve hizmetin kalitesi artırılacak.

24 Saat Sağlık Hizmeti

Aile hekimliği birimlerinin 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunumuna aktif bir şekilde katılmaları sağlandı. Ancak, aile hekimleri bazı adli ve ruhsatlama hizmetlerinin dışında tutulacak.

Aile Sağlığı Çalışanlarında Yeni Düzenlemeler

Aile hekimliği uzmanları, aile sağlığı merkezlerinde boş olan her iki birimden birini tercih etme önceliğine sahip olacaklar. Ayrıca, aile sağlığı çalışanlarının belirlenmesi süreci ise 1 ayla sınırlandırıldı.

Aile Sağlığı Merkezleri İçin Yeni Kurallar

Aile sağlık merkezi açılışları, hizmet ihtiyacına göre gerçekleştirilecek. Herhangi bir yıkım kararı veya zorunlu boşaltma gereksinimlerinde, aile sağlığı merkezi öncelikle müdürlükçe belirtilen kamuya ait mekana taşınacak. Yeni bir bina inşası gerektiğinde ise, müdürlükçe yapılacak olan planlama çerçevesinde yeni hizmet yerine transfer edilecektir.

Aile sağlığı merkezlerinin iç ve dış standartları, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek olan kurumsal kimlik kılavuzlarına uygun olarak düzenlenecektir.

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