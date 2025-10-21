Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Aile Kart ile Sosyal Yardımlarda Yeni Dönem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlarda köklü bir değişim getiren Aile Kart uygulamasını resmen başlattı. Bakanlık, sistemin sosyal devlet anlayışını dijital çağın gereklilikleriyle birleştireceğini ve milyonlarca vatandaşa bürokratik kolaylık sağlayacağını açıkladı.

Tüm sosyal hizmetler tek kartta toplanıyor

Yeni Aile Kart, bugüne kadar farklı programlar ve yöntemlerle yapılan ödemeleri tek bir çatı altında topluyor. Dağınık ödeme süreçleri merkezi bir sisteme taşınarak hak sahiplerinin hangi yardımın ne zaman yatırıldığını takip etme karmaşası sona erecek.

Yapay zeka destekli ödeme altyapısı

Bakanlık, altyapının en modern teknolojilerle güçlendirildiğini belirterek, "yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi"nin kullanılacağını vurguladı. Yapay zeka algoritmaları; hak sahipliği doğrulama, ödeme transferleri ve süreç optimizasyonu gibi adımları hızlandırarak ödemelerin saniyeler içinde ulaştırılmasına olanak sağlayacak.

İlk adım: Doğum yardımları 81 ilde başladı

Uygulamanın ilk fazı, özellikle kadınları ve yeni anneleri ilgilendiriyor. Bakanlık, 81 ilin tamamında doğum yardımı ödemelerinin Aile Kart üzerinden yapılmaya başlandığını açıkladı. Yeni doğum yapan anneler, destek ödemelerini artık doğrudan bu kart üzerinden alacak.

Kapsamın genişletilmesi hedefleniyor

Bakanlık kaynakları, doğum yardımıyla başlayan sürecin yakın dönemde yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve diğer sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemelerini de kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti.

Kartla para çekme ve alışverişte tam entegrasyon

Aile Kart, sadece bir ödeme aracı olmayacak; tam teşekküllü bir banka kartı işlevi görebilecek. Kart sahipleri paralarını çekmek için belirli bir banka şubesine veya ATM'ye bağımlı kalmayacak. Kart, bankaların ortak kullanımına açık olan Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) logosunu taşıyan tüm ATM'lerde geçerli olacak. Ayrıca, kartlar Türkiye'deki tüm POS cihazlarında (alışveriş noktaları) market alışverişinden fatura ödemeye kadar kullanılabilecek.

Kimlere verilir?

Aile Kart, doğum yardımı almaya hak kazanan annelere verilen bir karttır. Kart sadece annenin adına düzenlenir ve tüm ödemeler doğrudan bu karta yatırılır. Ödeme miktarı, annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Aile Kart nasıl alınır?

Annelerin kart alabilmesi için ilk adım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na doğum yardımı başvurusunda bulunmaktır. Başvurular e-Devlet üzerinden veya doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlükleri aracılığıyla yapılabilir. Başvurunun kabul edilmesinin ardından, kartlar en yakın Halkbank şubesinden alınabilir ve ödemeler her ay düzenli olarak bu karta yatırılır.

Not: Bakanlık, uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla birlikte vatandaşların sosyal yardımlara erişimini kolaylaştırmayı ve ödemelerin hızını artırmayı hedefliyor.