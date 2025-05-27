Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, Çubuk'u Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak'ın Çubuk Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ankara'nın Çubuk ilçesinde önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında çeşitli kurumları inceleyen Madak, yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Karşılama ve İlk Temas

Bakan Yardımcısı Madak, Çubuk'a yaptığı ziyarette Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Burhanettin Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Işık, ayrıca Süleyman Demirel Huzurevi Müdürü Hüseyin Erbek ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Engelsiz Spor Kulübü ile Giriş

Ziyaretine Engelsiz Spor Kulübü sporcularıyla bir araya gelerek başlayan Madak, antrenörlerden kulüp faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bu etkileşim, engelli bireylerin sporla sosyal hayatlarına katılımını destekleme noktasında dikkat çekti.

Sosyal Hizmetler Kurumları Ziyareti

Madak, ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, burada yöneticilerden bilgi aldı. Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile birlikte sosyal hizmet projelerini değerlendirdi.

El Emeği Ürünler Sergisi

Bakan Yardımcısı, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında açılan el emeği ürünler sergisini de ziyaret etti. Sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan bireylerin hazırladığı ürünleri inceleyen Madak, kursiyerlere ve emeği geçen personele teşekkürlerini iletti.

Son Temaslar ve Veda

Ziyaretinin sonunda Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile makamında bir görüşme gerçekleştiren Madak, ilçe genelindeki sosyal hizmet projeleri hakkında detaylı bilgi aldı. Tüm incelemelerini başarıyla tamamlayan Madak, ilçeden ayrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ankara'nın Çubuk ilçesinde çeşitli kurumlara ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ankara'nın Çubuk ilçesinde çeşitli kurumlara ziyaretlerde bulundu.