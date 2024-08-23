Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Moğolistan'da Dünya Kadınlar Forumu'nda Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Moğolistan'da Önemli Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'ın Başkenti Ulanbator'da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Forumu'nda önemli temaslarda bulundu.

Toplantıda Moğolistan Başbakanı ile Bir Araya Geldi

Bakan Göktaş, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katıldı. Burada, sosyal hizmetler alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Kapanış Oturumunda Yer Aldı

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde düzenlenen bu etkinlikte, Bakan Göktaş, ayrıca Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Luvsantseren Enkh-Amgalan ile de bir araya geldi. Programın sonunda, Dünya Kadınlar Forumu'nun kapanış oturumuna katılarak forumun sonuçlarını değerlendirdi.