Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Moğolistan'da Dünya Kadınlar Forumu'nda Temaslarda Bulundu

Bakan Göktaş, Moğolistan'da önemli görüşmelere katıldı ve Dünya Kadınlar Forumu'nda yer aldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:19
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Moğolistan'da Dünya Kadınlar Forumu'nda Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Moğolistan'da Önemli Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'ın Başkenti Ulanbator'da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Forumu'nda önemli temaslarda bulundu.

Toplantıda Moğolistan Başbakanı ile Bir Araya Geldi

Bakan Göktaş, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katıldı. Burada, sosyal hizmetler alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Kapanış Oturumunda Yer Aldı

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde düzenlenen bu etkinlikte, Bakan Göktaş, ayrıca Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Luvsantseren Enkh-Amgalan ile de bir araya geldi. Programın sonunda, Dünya Kadınlar Forumu'nun kapanış oturumuna katılarak forumun sonuçlarını değerlendirdi.

Bu ziyaret, Türkiye ile Moğolistan arasında sosyal hizmetlerde iş birliği fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur