Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sinop'ta Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sinop’ta çeşitli programlara katılmak üzere ziyarette bulundu. Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Sinop Valiliğini ziyaret eden Göktaş, burada Vali Mustafa Özarslan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Valilikte Şeref Defterini imzalayan Bakan Göktaş, kentteki çalışmalar hakkında Valilikten bilgi aldı. Ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve partililerle bir araya geldi.

Son olarak, bazı esnafı ziyaret eden Göktaş, burada vatandaşlara Aile Yılı kapsamında sunulan destekler hakkında bilgi vererek, sıkıntılarını dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sinop’ta, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Göktaş, İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve partililerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sinop’ta, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Göktaş, İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve partililerle bir araya geldi.