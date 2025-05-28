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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Samsun'a Doğum Yardımı Müjdesi

Bakan Göktaş, Samsun'da 163 bin 295 hane için doğum yardımını duyurarak her ay düzenli ödemelerin yapılacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 12:57
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Samsun'a Doğum Yardımı Müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Önemli Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, (Doğum Yardımı) ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. Bakan Göktaş; "Bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler annelerin hesabına aktarılıyor. Bu müjdeyi Samsun'dan tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" dedi.

Hizmetlerin Sürekliliği Vurgulandı

Bakan Göktaş, doğum yardımlarının her ay düzenli olarak ödeneceğini belirterek, "Başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Ayrıca, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile gerçekleştirdiği buluşmada, bakanlığın şehirde sağladığı destekleri ve yürütülen çalışmaları ele aldıklarını ifade etti.

Aile Yılı Kapsamında Yürütülen Çalışmalar

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çeşitli sosyal hizmetler aracılığıyla kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı. "Sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz" diyen Göktaş, bu doğrultuda 17 milyar 761 milyon liralık yatırım yapıldığını duyurdu.

Evde Bakım Yardımı ve Diğer Projeler

Bakan Göktaş, evde bakım yardımı konusunda 3,54 milyar liralık kaynak aktardıklarını ve 9 bin 299 kişinin bu hizmetten faydalandığını belirtti. Ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik de destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Aile Yılı içinde gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının önemini de vurgulayan Göktaş, toplumda aile yapısının korunması ve desteklenmesi için çeşitli projeler yürüttüklerini bildirdi.

Sonuç ve Gelecek Planları

Son olarak, Samsun'da daha fazla yatırım ve hizmet gerçekleştireceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, Aile Yılı projelerinin toplumda büyük bir ilgi gördüğünü belirtti. Büyük Türkiye için hep birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Samsun'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Samsun'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Samsun'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Samsun'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

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