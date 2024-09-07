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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Siirt Valiliği Ziyareti

Bakan Göktaş, Siirt'te Valilik ziyaretinde önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:58
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Siirt Valiliği Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Siirt Valiliği Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslar için geldiği Siirt'te Valilik ziyareti gerçekleştirdi.

Şeref Defteri'ni İmzaladı

Bakan Göktaş, Siirt Valiliğini ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzalayarak, kente olan desteklerini bir kez daha pekiştirmiş oldu.

Vali Kızılkaya ile Görüşme

Bakan Göktaş, Vali Kemal Kızılkaya ile makamında bir araya gelerek kentteki sosyal hizmet çalışmaları ile ilgili detaylı bir brifing aldı. Ziyaret sırasında, Bakan Göktaş’a AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez de eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette bulundu. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette bulundu. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette bulundu. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette bulundu. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette bulundu. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette bulundu. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Siirt Valiliğine ziyarette bulundu. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

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