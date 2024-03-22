Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Türkiye’nin en yaşlı ili Sinop

TÜİK tarafından yapılan Türkiye Yaşlı Profili Araştırma sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 75. Yıl Huzurevi’nde düzenlenen bir programda konuştu. Bakan, yaşlıların genel nüfus içindeki oranının yüzde 10.2’ye çıktığını belirtti.

En yaşlı ve en genç iller belli oldu

Türkiye Yaşlı Profili Araştırma sonuçlarına göre, en yüksek yaşlı nüfus oranı Sinop’ta görülüyor. Sinop’ta bu oran yüzde 20 iken, ikinci sırada yer alan Kastamonu’da yüzde 19.5, üçüncü sırada yer alan Giresun’da ise yüzde 18.3 olarak açıklandı.

Araştırma sonuçlarında yer alan verilere göre, yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise Şırnak oldu. Şırnak’ta bu oran yüzde 3.5 iken, Hakkari’de yüzde 4, Şanlıurfa’da ise yüzde 42 olarak belirtildi.

65 yaş ve üstü kişi sayısı arttı

Türkiye Yaşlı Profili Araştırma’nda yer alan verilere göre, 2018’de ülkede yaklaşık 7 milyon 186 bin 65 yaş ve üstü vatandaş bulunuyordu. 2023’e gelindiğinde ise bu sayı yüzde 21.4 arttı. 2023 verilerine göre ülkede 8 milyon 722 bin civarında65 yaş ve üstü vatandaş yaşıyor.

Bu oranlarla birlikte, yaşlı nüfus oranı başlığı altında, 184 ülke içesinde Türkiye 67. Sırada yer alıyor.