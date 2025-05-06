Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile YÖK'ten Önemli İş Birliği Protokolü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile YÖK arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan düzenleme ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol, özellikle sosyal politikaların güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılmasını amaçlıyor.

Bakan Göktaş’tan Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, imza töreninde bir konuşma gerçekleştirerek, bu protokolün çalışma alanlarına bilimsel ve yapısal katkı sağlayacağına dikkat çekti. Bakan Göktaş, bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aileyi güçlü kılmak istiyorsak, işe evvela aile fertlerinden başlamamız gerekiyor" sözünü hatırlatarak, Aile Yılı'nın amacını vurguladı: "Aile Yılı, yalnızca aile odaklı değil, her ferdin güçlendirilmesini hedefleyen bir çalışmadır."

Bakan Göktaş, "Aileyi korumak, ülkemizi ve geleceğimizi güçlü kılmanın temelidir" diyerek, imzalanan protokolün bu bağlamdaki önemine işaret etti. Protokol ile birlikte, sosyal hizmetlerdeki akademik desteklerin artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda, aile içi iletişim, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele gibi konularda bilimsel araştırmalar yapılacak.

Protokol ile Hedeflenenler

Protokol çerçevesinde, yurt dışında yaşayan Türk toplumu açısından akademik çalışmaların artırılmasının yanı sıra, Üniversitelerde kadın dostu kampüs uygulamalarının hayata geçirilmesi de planlanıyor. Ayrıca engelli öğrencilerin yükseköğretime katılımını kolaylaştırmak amacıyla kampüslerde altyapı ve eğitim projeleri üzerinde birlikte çalışılacak.

Hukuk Kliniklerinin Yaygınlaştırılması

Bakan Göktaş, kadın ve çocuklara yönelik hukuk kliniklerinin üniversitelerde yaygınlaştırılması için çalışma yapacaklarını belirtti. Kız öğrencilerin STEM alanlarına yönelmesini teşvik edeceklerini ifade eden Göktaş, yükseköğretim alanında sosyal sorumluluk projeleri ve uygulamalı eğitimlerin de artırılacağını duyurdu.

YÖK Başkanı Özvar'dan Protokol Değerlendirmesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, protokolün kapsamını geniş bir yelpazeye yayarak kadın, engelli, yaşlı bireylerin yükseköğretime erişimi ve gönüllülük esaslı projeleri içerdiğini ifade etti. Özvar, "Bu maddeler akademik ve sosyal dönüşümler için büyük bir fırsat sunacak" dedi.

Konuşmaların ardından Göktaş ve Özvar, işbirliği protokolünü imzaladı ve bu önemli gelişme, sosyal hizmet alanında yeni bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

"Aile Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında "İş Birliği Protokolü" imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilen imza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (solda), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda) katıldı.

"Aile Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında "İş Birliği Protokolü" imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilen imza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (solda), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda) katıldı.