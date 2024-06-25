Bist 100
10.679,98 0%
DOLAR
32,93 0,08%
EURO
35,35 -0,14%
ALTIN
2.441,62 -0,63%

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez'e suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Çömez, koruma altındaki çocuklarla yasa dışı yayın yapmakla suçlanıyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 23:26
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez'e suç duyurusu

ÇOCUK KORUMA KARARLARINA AYKIRI YAYIN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Çömez, haklarında koruma kararı olan ve kuruluştan izinsiz ayrılan iki çocukla sosyal medya hesabından yasa dışı bir yayın gerçekleştirmekle suçlanıyor.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çömez'in yaptığı yayının hukuka aykırı olduğu ve devam etmekte olan adli ve hukuki süreçlerin güvenliğini tehlikeye soktuğu belirtildi. Ayrıca, çocukların bu yayın nedeniyle daha fazla zarar gördüğü vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, "Çömez, çocuklarımızla bu yayını gerçekleştirerek hem devam etmekte olan adli ve hukuki süreçlerin güvenliğini tehlikeye sokmuştur hem de çocuklarımızın daha fazla zarar görmesine sebep olmuştur. Gizlilikle ve titizlikle yürütülen soruşturmalara dair bilgileri bu şekilde yayınlayan bu kişinin çocukların can güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır." ifadelerine yer verildi.

ANAYASA VE ÇOCUK KORUMA KANUNUNA VURGU

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği Bakanlığın tüm çocukların üstün yararını gözettiği belirtilen açıklamada, milletvekillerinin de bu yasaları ve hassasiyetleri göz önünde bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti milletvekili sıfatını taşıyan bir kişinin Anayasamıza ve ilgili kanunlara uyması beklenmekte, aynı hassasiyeti gözeterek çocuklarımızı siyasi bir malzeme olarak kullanmak yerine onları güçlendirmek ve korumak için yapılabilecekleri yapıcı bir dille dile getirmesi gerekmektedir." denildi.

ÇOCUKLAR SİYASET ÜSTÜDÜR

Bakanlık, çocukların siyaset üstü olduğunu ve bugüne kadar çocukların hayatlarını ve güvenliklerini kimsenin siyasi emellerine feda etmediklerini ve etmeyeceklerini belirtti. Çömez ve diğer ilgililerin yasa dışı yayın nedeniyle suçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Devlet kurumlarından herhangi izin almadan devlet korumasında olan çocuklarla zorla gerçekleştirilen, kurgu dolu yayına dair çocukların bu yayının yapıldığı yere götürülmesinde başta Turhan Çömez ve dahli bulunan tüm ilgililer hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, bakım ve gözetim altındaki kişinin rıza dışı kaçırılması ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanunların, milletvekillerinin de uyması gereken yasal çerçeveler olduğunu hatırlatarak, Çömez'in yasaları ihlal ettiğini belirtti. Çocukların siyaset üstü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, çocukların güvenliğini ve haklarını korumak için gereken her türlü yasal işlemin yapılacağı vurgulandı.

SUÇLAMALARIN NİTELİĞİ

Çömez hakkında yapılacak suç duyurusunda, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, bakım ve gözetim altındaki kişinin rıza dışı kaçırılması ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından yargılanması talep ediliyor. Bakanlık, çocukların güvenliğini tehlikeye atan ve hukuki süreçleri ihlal eden bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukların durumunu gündeme getirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla böyle bir yayın yaptığını belirtmişti. Ancak Bakanlık, bu tür eylemlerin çocukların güvenliğini tehlikeye attığını ve hukuki süreçleri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, Çömez'in eylemlerini kınadı ve suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Biber tohumlarını etrafa dağılmadan ayıklayın! Hepsi tek tek dökülecek

Kiracıları köşeye sıkıştıran karar! Bir de bunun cezasını ödeyecekler

Bakanlık o duruma da el attı! 1500 TL sosyal yardım sağlanıyor

Kripto para hesabı olanlar yandı! Hemen hesabınızı kontrol edin: Paranız buhar olmuş olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Biber tohumlarını etrafa dağılmadan ayıklayın! Hepsi tek tek dökülecek

Vakıfbank nakit arayanın imdadına koştu! Başvurmayan hakkını kaybedecek

En az lise mezunlarına kamu personeli olma şansı! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte o kadrolar

Temizlik yaparken bunları sakın kullanmayın! Resmen ölüm saçıyor

Gram altın almayan bin pişman olacak! Uzmanından son alın fırsatı için flaş tarih

Araç sahiplerinin haberi bile yok! Bunu yaptırmayana 32 bin TL ceza kesilecek!

Mantığınızı mı yoksa duygularınızı mı kullanıyorsunuz hemen öğrenin! Tek saati seçerek başlayın

Gram altın o tarihte ok gibi fırlayacak! Elinde TL'si olana acil uyarı geldi!

Bu ürünler sadece internete özel! Piyasadan 5000 TL ucuza iPhone 15 satılacak!

Kripto para hesabı olanlar yandı! Hemen hesabınızı kontrol edin: Paranız buhar olmuş olabilir

Kiracıları köşeye sıkıştıran karar! Bir de bunun cezasını ödeyecekler

Bakanlık o duruma da el attı! 1500 TL sosyal yardım sağlanıyor