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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Pırlanta Firması ile Anlaşma İddialarına Yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pırlanta firması ile anlaşma iddialarını yalanladı, özel anlaşmanın olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:10
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Pırlanta Firması ile Anlaşma İddialarına Yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Bakanlık bir pırlanta firması ile anlaşma yaptı" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, "Bahse konu firma ile Bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

İndirim ve Promosyon Bilgilendirmeleri

Açıklamada, çeşitli kamu kurumlarına dönemsel olarak farklı firmalar tarafından gönderilen indirim ve promosyon tekliflerinin genel bir uygulama dahilinde gerçekleştirildiği belirtildi. Bu bilgilerin, yalnızca personele bilgilendirme amacıyla gönderildiği vurgulandı. Bakanlık, bu tür uygulamaların herhangi bir özel anlaşma ile ilişkili olmadığını yineleyerek, asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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