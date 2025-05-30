Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Aile Yılı Kapsamında Yeni Doğum Yardımı

AİLE YILI kapsamında Türkiye'de ailelerin çocuk sahibi olma sevinçlerini artırmak amacıyla hayata geçirilen doğum yardımı ödemeleri resmen başladı. Hükümet ve Aile Bakanlığının ortaklaşa başlattığı destek programı, 5.000 TL doğum yardımı ile yüz binlerce aileyi ilgilendiriyor.

Doğum Yardımı Ödemeleri İçin Detaylar

Doğum yardımı ödemeleri ilk çocuk için bir kereye mahsus 5.000 TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL ve üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL olarak belirlendi. Bu yardımlar, yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Toplu Ödeme Duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son dakika açıklamasına göre, 28 Mayıs Çarşamba itibarıyla 163 bin 295 haneye, yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında toplu ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Aile Desteği Sorgulama Ekranı Açıldı

Merakla beklenen doğum yardımı başvuru sonuçlarına erişim için e-Devlet üzerinden oluşturulan sorgulama ekranı artık kullanıma açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi e-Devlet hesabı üzerinden başvuru sonuçlarınızı kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Sorgulama İçin Yapmanız Gerekenler

Hizmetten yararlanmak için tek yapmanız gereken e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaparak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın "Doğum Yardımı Başvuru Hizmeti" ekranına gitmek. Ayrıca, doğrudan https://eailem.aile.gov.tr/sonuclarim adresini ziyaret ederek başvuru sonuçlarınızı ve ödeme durumunuzu anında görebilirsiniz.