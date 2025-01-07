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Aile Yılı'nda Vatandaşlara Müjdeler Geliyor

Aile Yılı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, vatandaşların hayatına dokunacak müjdeler verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:01
Aile Yılı'nda Vatandaşlara Müjdeler Geliyor

Aile Yılı'nda Yeni Müjdeler Bekleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nın vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler getireceğini duyurdu. Bakan Göktaş, bu yılın ailenin güvenle yaşadığı bir yıl olacağını vurgulayarak, devletin tüm kurumlarının vatandaşların yanında olacağını ifade etti.

Göktaş: "Aile Her Zaman Önceliğimiz Olacak"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Göktaş, Aile Yılı'nın önemine dikkat çekti. 1994 yılında Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ölçekte ilan edilen Aile Yılı'nın, 15 Mayıs'ın da Uluslararası Aile Günü olarak kutlandığını hatırlatan Göktaş, bu yıl içerisinde ailenin korunması ve güçlendirilmesi yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.

Aile Vizyon Belgesi ve Eylem Planı

Bakan Göktaş, görev süresi boyunca aile konusuna verdikleri önemi vurgulayarak, 8'inci Aile Şurası'nı gerçekleştirdiklerini ve bu şuranın sonuçları doğrultusunda Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile Eylem Planı oluşturduklarını açıkladı. 2024-2028 yıllarını kapsayan bu planın, Cumhuriyet tarihindeki ilk olma özelliğini taşıdığını da sözlerine ekledi.

Türk Milletinin Aile Hassasiyeti

Türk milletinin aileye olan bağlılığını vurgulayan Göktaş, sosyal değişimlerin aile yapısını etkilediğini belirtti. Aile dernekleriyle işbirliği içinde çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Göktaş, devlet olarak aile kurumunun güçlendirilmesinin önemini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar Bekleniyor

Aile Yılı'nın yürürlüğe girmesiyle ilgili müjdelerin ayrıntılarının 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı ifade edildi. Göktaş, bu yıl içerisinde ailenin güçlenmesini artıracak etkinliklerin yapılacağını da sözlerine ekleyerek, toplumun tüm kesimlerini bu özel yılın mutluluğunu aileleriyle paylaşmaya davet etti.

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