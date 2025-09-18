Air India kazası: Aileler Boeing ve Honeywell'e dava açtı

BBC'nin haberine göre, 12 Haziran'da Gucerat eyaletinde düşen Air India uçağında yaşamını yitiren yolculardan 4'ünün aileleri, ABD'de Boeing ve Honeywell'e karşı yasal mücadele başlattı.

Dava iddiaları

Aileler, havacılık şirketi Boeing ve uçak parçaları üreticisi Honeywell hakkında 'ihmalkarlık' suçlamasıyla dava açtı. Aileler, hatalı yakıt anahtarlarının kazaya neden olduğunu belirterek, şirketlerin uçağın tasarımındaki risklerin farkında olmalarına rağmen 'hiçbir şey' yapmadıklarını savunuyor.

Kaza ve resmi bulgular

Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düştü. Kaza sonucu yolcu ve mürettebat dahil toplam 260 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kamuoyuna sunulan ön raporda, düşen uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kalkıştan saniyeler sonra kesildiği, bunun iki motorun da durmasına ve uçağın itiş gücünü kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Yetkili kurumlar ve kontroller

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), ülkedeki tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının 21 Temmuz'a kadar incelenmesi talimatını verdi. Hindistan merkezli havayolu şirketi Air India ise yakıt anahtarlarında başlatılan kontrollerin tamamlandığını ve herhangi bir soruna rastlanmadığını açıkladı.