Air India kazası: Aileler Boeing ve Honeywell'e dava açtı

Air India kazasında ölen 4 yolcunun aileleri, Boeing ve Honeywell'e ABD'de 'ihmalkarlık' iddiasıyla dava açtı; kazada 260 kişi yaşamını yitirmişti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:56
Air India kazası: Aileler Boeing ve Honeywell'e dava açtı

Air India kazası: Aileler Boeing ve Honeywell'e dava açtı

BBC'nin haberine göre, 12 Haziran'da Gucerat eyaletinde düşen Air India uçağında yaşamını yitiren yolculardan 4'ünün aileleri, ABD'de Boeing ve Honeywell'e karşı yasal mücadele başlattı.

Dava iddiaları

Aileler, havacılık şirketi Boeing ve uçak parçaları üreticisi Honeywell hakkında 'ihmalkarlık' suçlamasıyla dava açtı. Aileler, hatalı yakıt anahtarlarının kazaya neden olduğunu belirterek, şirketlerin uçağın tasarımındaki risklerin farkında olmalarına rağmen 'hiçbir şey' yapmadıklarını savunuyor.

Kaza ve resmi bulgular

Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düştü. Kaza sonucu yolcu ve mürettebat dahil toplam 260 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kamuoyuna sunulan ön raporda, düşen uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kalkıştan saniyeler sonra kesildiği, bunun iki motorun da durmasına ve uçağın itiş gücünü kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Yetkili kurumlar ve kontroller

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), ülkedeki tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının 21 Temmuz'a kadar incelenmesi talimatını verdi. Hindistan merkezli havayolu şirketi Air India ise yakıt anahtarlarında başlatılan kontrollerin tamamlandığını ve herhangi bir soruna rastlanmadığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat
2
Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi
3
Kocaeli Kandıra'da Tanzanya Bandıralı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
4
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
5
Oğuzlar'da Asırlık İmeceyle Kışlık Yufka Hazırlığı Başladı
6
Samsun'da Kökünden Kopan Ağaç Park Halindeki Araca Devrildi
7
Mardin'de Polikistik Böbrek: 6 Kilogramlık Böbrek Ameliyatla Alındı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor