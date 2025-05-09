Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İzmir Valiliğini Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İzmir Valiliği'nde

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Süleyman Elban ile bir araya geldi. Bakan Yumaklı, kentte gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret Programı

Bakan Yumaklı, İzmir'deki programı kapsamında AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile birlikte valiliği ziyaret etti. Ziyaret sırasında Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Elban'dan kentin gelişimi ve yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), İzmir Valisi Süleyman Elban'ı (sağda) ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), İzmir Valisi Süleyman Elban'ı (sağda) ziyaret etti.