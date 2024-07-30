Air New Zealand, 2030 Karbon Emisyon Hedefinde Geri Adım Attı

Air New Zealand'dan Geri Adım

Yeni Zelanda'nın önde gelen hava yolu şirketi Air New Zealand (Air NZ), 2030 yılına kadar karbon emisyonunu azaltma yönünde belirlediği hedefte geri adım attığını açıkladı.

Hedefin Güncellenmesi Gerekçeleri

Şirketin yaptığı duyuruda; daha etkili uçak temin etme ve sürdürülebilir yakıtın bulunmasındaki zorluklar gerekçe gösterildi. Daha önce yapılan gelişmelerle, yıl 2030'a kadar karbon emisyonunu yaklaşık %29 oranında azaltma hedefi geri çekildi.

Yeni Stratejiler ve Uzun Vadeli Hedefler

Air NZ, yeni bir kısa vadeli hedef üzerinde çalıştığını, ancak sektördeki net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak için çabalamayı sürdüreceğini vurguladı. İcra Kurulu Başkanı Greg Foran, filoların yenilenmesinde yaşanan gecikmelerin hedefe ulaşma noktasında risk oluşturduğunu belirtti.

Sürdürülebilir Yakıt Sorunları

Havacılık alanındaki araştırmalarıyla tanınan Cirium uzmanı Ellis Taylor, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtlarının (SAF) maliyetinin geleneksel yakıtlardan daha yüksek olduğunu ve mevcut üretim kapasitesinin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Uluslararası Taahhütler

Bu gelişmelere rağmen, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Air New Zealand'ın 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefinden vazgeçmediğini açıkladı.

Air NZ'nin aldığı bu karar, iklim hedefinden geri adım atan ilk büyük hava yolu şirketi olarak kaydedilmiştir.