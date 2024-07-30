Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Air New Zealand, 2030 Karbon Emisyon Hedefinde Geri Adım Attı

Air New Zealand, sürdürülebilir yakıt ve uçak tedarik sorunları nedeniyle 2030 hedefinden vazgeçti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:05
Air New Zealand, 2030 Karbon Emisyon Hedefinde Geri Adım Attı

Air New Zealand'dan Geri Adım

Yeni Zelanda'nın önde gelen hava yolu şirketi Air New Zealand (Air NZ), 2030 yılına kadar karbon emisyonunu azaltma yönünde belirlediği hedefte geri adım attığını açıkladı.

Hedefin Güncellenmesi Gerekçeleri

Şirketin yaptığı duyuruda; daha etkili uçak temin etme ve sürdürülebilir yakıtın bulunmasındaki zorluklar gerekçe gösterildi. Daha önce yapılan gelişmelerle, yıl 2030'a kadar karbon emisyonunu yaklaşık %29 oranında azaltma hedefi geri çekildi.

Yeni Stratejiler ve Uzun Vadeli Hedefler

Air NZ, yeni bir kısa vadeli hedef üzerinde çalıştığını, ancak sektördeki net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak için çabalamayı sürdüreceğini vurguladı. İcra Kurulu Başkanı Greg Foran, filoların yenilenmesinde yaşanan gecikmelerin hedefe ulaşma noktasında risk oluşturduğunu belirtti.

Sürdürülebilir Yakıt Sorunları

Havacılık alanındaki araştırmalarıyla tanınan Cirium uzmanı Ellis Taylor, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtlarının (SAF) maliyetinin geleneksel yakıtlardan daha yüksek olduğunu ve mevcut üretim kapasitesinin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Uluslararası Taahhütler

Bu gelişmelere rağmen, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Air New Zealand'ın 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefinden vazgeçmediğini açıkladı.

Air NZ'nin aldığı bu karar, iklim hedefinden geri adım atan ilk büyük hava yolu şirketi olarak kaydedilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Mevduat hesabı Temmuz'un sonunda değişti! 32 ve 46 günlük getirilerde devasa artış!

Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek

Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 90 gün tek kuruş ödemek yok: 50.000 TL kredi çıktı!

Yüksek IQ'ya sahip insanların sadece yüzde 3'ü bu matematik bulmacasını 10 saniyede çözebiliyor

Kamuya Ağustos'ta memur alımı başladı! En az 50 KPSS puan ile memur olma şansı

Mevduat hesabı Temmuz'un sonunda değişti! 32 ve 46 günlük getirilerde devasa artış!

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı

Kamuya Ağustos ayında dev memur ve personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, KPSS'li KPSS'siz memur olma imkanı

Apple kullancılarına ücretsiz iPhone AI (Yapay Zeka) yükseltmesini erken açtı

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun