Air Transat’ın İstanbul’a İlk Direkt Toronto Uçuşu

Kanada’ya ait havayolu şirketi Air Transat, 17 Aralık’ta Toronto-İstanbul seferiyle İGA İstanbul Havalimanına ilk direkt uçuşunu gerçekleştirdi. Uzun yıllar sonra Kuzey Amerika kıtasından gelen ilk havayolu şirketi olan Air Transat, İGA’nın 2025 yılında uçuş ağına kattığı dokuzuncu, toplamda hizmet verdiği 116. tarifeli yolcu hava yolu şirketi olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Ağ ve İş Birliği

İGA İstanbul Havalimanı, dünyada 330’un üzerinde destinasyona uçuş imkanı sunarken, Kanadalı havayolu Air Transat ile başlayan iş birliği kapsamında Kuzey Amerika’dan İstanbul’a ilk sefer 17 Aralık tarihinde Toronto-İstanbul hattında başladı.

Operasyon Detayları

Air Transat’ın ilk seferi TS214, 16 Aralık akşamı Toronto’dan havalanarak 17 Aralık saat 14.45’te İstanbul’a indi. Dönüş yönündeki ilk uçuş ise TS215 seferiyle 17 Aralık saat 16.40’ta İstanbul’dan Toronto’ya düzenlendi. Air Transat’ın İstanbul uçuşları, Salı ve Cumartesi akşamları; İstanbul’dan dönüş seferleri ise Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Seferler haftada 2 uçuş ile başlayacak ve Haziran 2026 itibarıyla haftada 3 uçuşa çıkarılacak.

Beklenen Etki

Amerika ve Avrupa’daki tatil destinasyonlarına odaklanan uçuşlarıyla öne çıkan ve 2025’te Dünya Havayolu Ödülleri’nde "Dünyanın En İyi Turistik Havayolu" seçilen Air Transat’ın operasyonları, Türkiye ile Kanada arasında hem turistik hem de iş amaçlı seyahatlerde önemli bir köprü görmesi bekleniyor.

İGA’dan Açıklama

İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın tarafından Air Transat ve İGA yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen özel etkinlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İGA İstanbul Havalimanı olarak, dünyanın en önemli küresel bağlantı noktalarından biri olma vizyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Air Transat’ın İstanbul’a uçuşlara başlaması, Amerika kıtası ile olan bağlarımızın stratejik olarak genişlediğini ve küresel ağımızın daha da derinleştiğini gösteriyor. Bu yeni hat, yalnızca Türkiye ile Kanada arasında turizm ve ticaret potansiyelini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbul’un uluslararası havacılık ekosistemindeki lider rolünü pekiştirecek. Air Transat’ın aramıza katılmasından büyük memnuniyet duyuyor, birlikte çok daha güçlü bir küresel bağlantı ağı oluşturacağımıza inanıyoruz".

Kanadalı havayolu şirketi Air Transat'tan İGA İstanbul Havalimanı’na ilk direk uçuş