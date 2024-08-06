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Ajda Pekkan Harbiye Açıkhava'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarına muhteşem bir konser deneyimi sundu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 23:57
Ajda Pekkan Harbiye Açıkhava'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Ajda Pekkan'ın Harbiye Açıkhava Konseri

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, 25 Temmuz gecesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya geldi. BKM Organizasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, sanatçı sahneye çıkarak hayranlarına duygusal bir selam gönderdi.

İstanbul'a Selam ve Unutulmaz Anlar

Pekkan, "İyi akşamlar İstanbul" diyerek konserine başladı. Harbiye'de sahne almanın mutluluğunu dile getiren sanatçı, "Geçen yıldan bu yana bu kadar güzel bir yaz akşamında burada olmanın zevkini yaşıyorum. Bizi yıllarca bir araya getiren, bu kadar eğlendiğim bir ortam olmadı. Bu akşam tüm şarkılara eşlik edeceğinize inanıyorum," şeklinde konuştu.

Unutulmaz Şarkılar

Konserde, Ajda Pekkan'ın hayranları, "Yakar Geçerim", "Vitrin", "Bir Günah Gibi" ve "Ya Sonra" gibi klasikleşmiş parçalarına eşlik etti. Ayrıca, geceye özel koreografi ve ışık gösterileri de damga vurdu. Konser, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Gelecek Etkinlikler

DenizBank Açıkhava Etkinlikleri çerçevesinde, yarın Aşkın Nur Yengi sahne alacak. 8-9 Ağustos'ta, komik gazino konseptiyle Ata Demirer Gazinosu yer alırken, 10 Ağustos'ta ise hit şarkılarıyla Mert Demir sahne alacak.

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle...

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle...

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle...

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle...

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle...

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

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