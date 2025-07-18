AJet, Halep'e Uçuşlarını Başlatıyor!

AJet Halep'e Uçuş Başlatıyor

AJet, Suriye'nin tarihi ve kültürel merkezi olan Halep'e düzenli seferler başlatacağını duyurdu. Söz konusu açıklamada, Suriye'deki yeni dönemin ardından 1 Temmuz'da başkent Şam'a ilk uçuşunu gerçekleştiren AJet, Orta Doğu'nun kültür başkentlerinden birini daha uçuş ağına dahil etmiş oldu.

İlk Uçuş 2 Ağustos'ta

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Halep Havalimanı arasındaki ilk sefer 2 Ağustos tarihinde yapılacak. Uçuşlar, haftada 4 gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Bilet Fiyatları ve Satış Kanalları

Seferlerin biletleri, bugünden itibaren 149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Biletler, AJet.com, AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla temin edilebilir.

Havayolunun Genişleyen Ağı

Halep hattının eklenmesiyle birlikte AJet, toplamda dış hatlarda 60 farklı noktaya ulaşacak. Bu yeni hat ile birlikte, yurt içindeki 41 hat dahil olmak üzere toplam sefer yaptığı nokta sayısı 101'e yükselecek.

AJet, Suriye'nin tarihi ve kültürel merkezi Halep'e sefer başlatacak.

AJet, Suriye'nin tarihi ve kültürel merkezi Halep'e sefer başlatacak.