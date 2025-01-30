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AJet ile İstanbul-St.Petersburg Uçuşları 15 Mart'ta Başlıyor

AJet, İstanbul ile St. Petersburg arasındaki uçuşların 15 Mart'ta başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:31
AJet ile İstanbul-St.Petersburg Uçuşları 15 Mart'ta Başlıyor

AJet'in Yeni Uçuş Hattı: İstanbul-St.Petersburg

AJet, 15 Mart tarihinde İstanbul ile Rusya'nın St. Petersburg kenti arasında yeni uçuşların başlayacağını duyurdu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile St. Petersburg Pulkovo Havalimanı arasında haftanın her günü direkt seferler düzenlenecek.

Uçuş Fiyatları ve Detaylar

Yolcular, bu seferle birlikte tek yön biletlerini 99 dolardan başlayan fiyatlarla satın alma imkanı bulacak. Bu uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenler için fırsatlar sunan AJet, yolcu konforunu da göz önünde bulundurarak seferler düzenleyecek.

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