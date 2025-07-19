Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Ajet'in Tarihi Bilet Kampanyası Başladı

Tatil planları yapan milyonlarca vatandaş, havayolu şirketlerinin indirimli bilet kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin düşük maliyetli havayolu şirketi Ajet, yeni bir kampanya ile adeta tarihe geçti!

250 Bin Koltuk 9 Euro'dan Satışta

Ajet, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşları için 250 bin koltuğu, sadece 9 Euro/Dolar + vergiler ile satışa sundu. Bu dev kampanyanın duyulmasının ardından Ajet’in internet sitesi ve mobil uygulamasında yoğunluk yaşandı ve seyahat tutkunları bilet kapma yarışına girdi.

Kampanya Süresi Çok Kısa

Kampanya bilet satışı, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10:00’da başladı ve yalnızca 19 Temmuz 2025 Cumartesi akşamı saat 23:59’a kadar devam edecek. Kısa süre içerisinde biletini kapanlar, sonbahardan ilkbahara kadar seyahat edebilecek.

Biletler Ne Zaman Geçerli?

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 1 Eylül 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.

9 Euro'ya Uçak Bileti Nasıl Alınır?

Bilet almak isteyenler, kampanyalı 'basic' biletlere Ajet’in resmi kanalları üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Bilet alımında kullanılabilecek yöntemler şunlardır:

Ajet.com resmi internet sitesi

Ajet mobil uygulaması

Yetkili satış acenteleri

Şirketin çağrı merkezi

Ekstra İndirim Fırsatı

Ajet, kampanya süresi boyunca bilet alan veya önceden bilet almış olan tüm yolculara bir jest daha yapıyor. Tüm yolcular, koltuk seçimlerinde %50 indirim fırsatından faydalanabilecek. Ancak bu indirim yalnızca Ajet.com ve Ajet mobil uygulaması üzerinden yapılan işlemlerde geçerli olacak.

Bu eşsiz fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçin ve biletinizi alın!