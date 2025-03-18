AJet'ten Yurt Dışına İndirimli Bilet Kampanyası Başladı

AJet'ten Yurt Dışına İndirimli Bilet Kampanyası

AJet, 16 ülkeyi kapsayan kapsamlı bir yurt dışı kampanyası başlattı. Türkiye çıkışlı ve varışlı indirimli biletler, 19 avro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla sunulmakta. Bu kampanya kapsamında, toplam 27 bin 500 indirimli bilet satışa çıkarıldı.

Dünya Çapında Seyahat Fırsatları

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in yurt dışı kampanyası, Roma'dan Londra'ya, Berlin'den Paris'e, Saraybosna'dan Bakü ve Tiflis'e kadar uzanan birçok popüler destinasyona seyahat etme fırsatı sunuyor. Yolcular, yaz seyahatlerini şimdiden planlama imkanı elde edecek.

Önemli Tarihler ve Bilet Bilgileri

Kampanya kapsamında, indirimli biletler 19 Mart'a kadar satışta olacak. Bu biletler, 1 Mayıs - 19 Haziran tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet, misafirlerine uygun fiyatlar sunarak seyahat deneyimlerini erişilebilir kılmayı hedefliyor. Kampanya kapsamındaki indirimli 'basic' biletler yalnızca 'AJet.com' internet sitesinden, mobil uygulamadan, çağrı merkezi veya yetkili satış acentelerinden satın alınabilir.

AJet, 16 ülkeyi kapsayan Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı kampanyasında 19 avro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa sundu.