AK Parti, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İlk Yargı Paketini Hazırlıyor

AK Parti milletvekilleri, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk kanun teklifi için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan belgede, 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirilecek 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyet için yasal düzenlemeler yapılacak.

Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde, 1. Yargı Paketi olarak adlandırılacak teklifte, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler öne çıkıyor. Bu kapsamda, 2 yıl ve altında hapis cezası gerektiren suçlar için belirli bir süre cezaevinde kalma veya zorunlu kamu hizmetine yönlendirme planlanıyor.

Yapılacak çalışmalar tamamlandıktan sonra ilk yargı paketi, TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Ardından, Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak. Belge dahilindeki diğer hedef ve faaliyetlerle ilgili düzenlemeler, ilerleyen süreçte hazırlanacak yargı paketleriyle yasaya dönüştürülecek.