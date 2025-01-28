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AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde Tuğba Işık Ercan Aday Gösterildi

AK Parti, 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde Tuğba Işık Ercan'ı aday olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 23:24
AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde Tuğba Işık Ercan Aday Gösterildi

AK Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi için Aday Belirlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 7. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, kongrede İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'ın aday olarak belirlendiğini duyurdu.

5 Şubat'ta Yapılacak Kongre

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, 5 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan kongre için şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle adayımız olarak İstanbul Milletvekilimiz Tuğba Işık Ercan belirlendi. Kendisine çok tebrik ediyoruz. Kongremizde görevi devredecek olan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir'e ve kıymetli ekibine bugüne kadarki emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz."

Bu gelişmeler, AK Parti'nin kadın kollarındaki vizyonunu ve gelecekteki hedeflerini de net bir şekilde ortaya koyuyor. Partinin kadına dair çalışmaları ve kadın temsili üzerine yaptıkları katkılar her geçen gün artmakta.

Partimize hayırlı olsun!

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