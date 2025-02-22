AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için Hazırlıklar Tamamlandı

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi yarın gerçekleştirilecek. 100 binin üzerinde katılım bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:22
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için Hazırlıklar Tamamlandı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne Hazır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 8. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Genel Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek bu kongre, Türkiye Yüzyılı'nın ilk büyük kongresi olma özelliğini taşıyor.

Kongreye Yoğun Katılım Bekleniyor

Kandemir, kongreye 100 binin üzerinde partili katılımının beklendiğini belirterek, Türkiye'nin dört bir yanından partililerin Ankara'daki kongre merkezi için yola çıktığını ifade etti. “Bu kongre, dünya demokrasisi için de önemli bir örnek teşkil edecek” dedi.

Genel Başkan Erdoğan'ın Mesajları Önemli

Kandemir, Erdoğan'ın konuşmasının üç ana başlık altında olacağını, bu başlıkların toplumsal ihtiyaçlara ve dünya siyasetine dair mesajlar taşıyacağını vurgulayarak, kongreye uluslararası katılımın da yoğun olacağını aktardı.

AK Parti'nin Gelecek Vizyonu

Hamza Dağ, kongre kapsamındaki kampanyanın 14 Ağustos’ta başladığını, “Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti” temasıyla sürdürdüklerini belirtti. Dağ, kongrede Türkiye Yüzyılı'nın ana temalarından olan istikrar, güç ve şefkat gibi başlıkların vurgulanacağını ifade etti.

Çeşitli Misafirler Kongrede Yer Alacak

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, kongrede parti kurucuları, eski milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer alacağını belirtti. Türkiye'nin tüm zenginliklerini yansıtan bir misafir profilinin olacağını sözlerine ekledi.

Bütün bu hazırlıklarla AK Parti, yarın geçmişe dönük bir muhasebe yaparken, önümüzdeki süreçteki hedeflerini belirlemiş olacak. Bu kongre, partinin küresel vizyonunu ortaya koyacağı önemli bir adım olarak görülüyor.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin hazırlık süreci tamamlandı.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin hazırlık süreci tamamlandı.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin hazırlık süreci tamamlandı.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin hazırlık süreci tamamlandı.

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