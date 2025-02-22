AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesi Yabancı Misafirlere Özel Akşam Yemeği

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi öncesi davetli misafirlere akşam yemeği düzenledi. Zafer Sırakaya önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 23:43
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesi Yabancı Misafirlere Özel Akşam Yemeği

AK Parti, Yabancı Misafirlere Akşam Yemeği Düzenledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin uluslararası diplomasi alanındaki rolüne vurgu yaparak, "Türkiye ve AK Parti, kıtalar arasında barış köprüsü olarak, uluslararası diplomaside kilit bir rol oynamaya devam etmektedir." dedi. Bu açıklama, AK Parti'nin yarın gerçekleştirilecek olan 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilen yabancı ülkelerden gelen siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, diplomatlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri onuruna verilen akşam yemeğinde yapıldı.

Önemli İsimlerin Katılımı

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ve birçok eski bakan ile davetliler katıldı. Sırakaya, yarınki kongrenin parti içindeki demokrasiyi pekiştireceği ve büyükelçileri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Küresel Barış İçin Anlayış ve İş Birliği

Sırakaya, "Dış politikamız ve uluslararası diplomasideki yaklaşımımız, gerçek demokrasinin saygı, kapsayıcılık ve anlayış temellerine dayanır." diyerek, hedeflerinin uluslar arasında barış ve karşılıklı saygıyı teşvik etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, "Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmadan Gazze'deki duruma kadar barışın kırılganlığı her gün hatırlanmalıdır." dedi.

Suriye ve Gazze Üzerine Önemli Açıklamalar

Sırakaya, Suriye'deki gelişmelere dikkat çekerek, Türkiye'nin hem insani hem stratejik bir aktör olarak Suriye halkının yanında durduğunu vurguladı. "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terör örgütlerinin ortadan kaldırılması için var gücüyle çalışmaktadır." dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Sırakaya, "Adil ve sürdürülebilir barışın, yalnızca 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümle sağlanabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongreye Katılım Beklentisi

Sırakaya, yarınki kongrede 100 binden fazla katılımcının olmasını beklediklerini belirterek, "Bu durum, partimizin yalnızca ulusal gücünü değil, uluslararası etkisini de ortaya koyacaktır." dedi. Ayrıca, kongrenin Türkiye ve uluslararası ilişkiler açısından huzur ve refah getirmesini temenni etti.

AK Parti'nin yarın yapılacak 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilen yabancı ülke siyasi parti...

AK Parti'nin yarın yapılacak 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, Ankara'daki büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri onuruna AK Parti Genel Merkezi'nde akşam yemeği verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, programa katılarak konuşma yaptı.

AK Parti'nin yarın yapılacak 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilen yabancı ülke siyasi parti...

AK Parti'nin yarın yapılacak 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, Ankara'daki büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri onuruna AK Parti Genel Merkezi'nde akşam yemeği verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, programa katılarak konuşma yaptı.

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