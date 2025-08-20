DOLAR
AK Parti 81 İlde 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı' Programı Başlatıyor

AK Parti, 81 ilde 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı' düzenleyerek 2053 hedefi ve İklim Kanunu kapsamını teşkilat, iş dünyası ve STK'larla paylaşacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:43
AK Parti 81 ilde 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı' Programı başlatıyor

İklim vizyonu ve İklim Kanunu anlatılacak

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" ile iklim değişikliğine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan vizyon ile İklim Kanununun amaç, kapsam ve hedefleri hakkında bilgi paylaşımı yapılacak.

Yapılan açıklamada, dünyada artan afetlerin iklim değişikliğinin önemini gösterdiğine dikkat çekildi. sıcaklık dalgaları, kuraklık, sel felaketleri, don, su kaynaklarının yetersizliği ve orman yangınları gibi sorunların artık tüm insanlığın ortak meselesi hâline geldiği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin bu derinleşen sorun karşısında başından itibaren kararlı ve vizyoner adımlar attığı belirtildi. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonunun sadece çevre politikalarını değil; üretimden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar tüm sektörlerin yol haritasını şekillendirdiğine işaret edildi.

Metinde, İklim Kanunu ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya ve doğal kaynakları korumaya yönelik bütüncül bir çerçeve oluşturulduğu; karbon salınımını düşürme, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma ve yeşil ekonomide yer alma hedeflerine yönelik önemli adımlar atıldığı ifade edildi.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, bu adımların çerçevesini kamuoyuna aktarmak amacıyla 81 ilde düzenlenecek programlarla teşkilat mensupları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek. Etkinliklerde Cumhurbaşkanı'nın vizyonu ile İklim Kanunu'nun amaç, kapsam ve hedefleri hakkında bilgi paylaşımları ve değerlendirmeler yapılacak.

Programın ilk buluşması 22 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de İstanbul'da gerçekleştirilecek ve toplantı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelinerek başlayacak.

