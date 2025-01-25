AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mazbatasını Aldı ve Hedeflerini Açıkladı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mazbatasını Aldı

AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden partisinin Ankara İl Başkanı seçilen Hakan Han Özcan, Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan mazbatasını teslim aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Özcan görevine resmen başladı.

İlk Yönetim Kurulu Toplantısı

Mazbatasını aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısını yapan Özcan, Bolu ve Sivas'ta hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Hedefler ve Vizyon

Özcan, Recep Tayyip Erdoğan'ın adının en ücra köylerde, gönüllerde ve savunma sanayisinde ne anlama geldiğini bildiklerini vurgulayarak, "Üzerindeki ateşten gömlekle tarihi bir dönüşüme işaret ederek, sadece elini değil, gövdesini de taşın altına koyma pahasına iç cepheyi güçlendirme gayesindeyiz" dedi.

Bundan sonraki süreçte Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak inşa etmek için çalışacaklarını belirten Özcan, "Bizim davamız sadece bugünün değil, yarının da davasıdır. Bizler asla pes etmeyiz, yorulmayız, yılmayız. Hepimiz, küllerinden doğan birer Zümrüdüanka'yız" ifadelerini kullandı.

Artan Üye Sayısı ve Çalışmalar

Özcan, üye sayısının 1 milyona çıktığını ve yalnızca bir yılda 156 bin üye kazandıklarını belirterek, Ankara için daha fazla çalışacaklarını ve şehrin hak ettiği hizmetlere ulaşması adına AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak için özveriyle yol alacaklarını ifade etti.