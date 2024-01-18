AK Parti Ankara ve İzmir için o isimleri seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heyecanla Beklenen Aday Tanıtım Toplantısına Giriş Yaptı: Türkiye'nin Yeni Liderleri Kimler Olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen an için aday tanıtım toplantısının gerçekleşeceği salona giriş yaptı. Gözler, Türkiye'nin dört bir yanında merakla beklenen diğer illerin adaylarını açıklaması için Cumhurbaşkanı'nın üzerindeydi. Bursa, Diyarbakır, Antalya, Rize, Trabzon, Malatya ve daha pek çok şehirde kimler yarışacak? Hangi isimler, kritik illeri temsil edecek?

Bu kritik an, Türk siyasetinin seyrini belirleyecek önemli bir dönemeç olarak karşımızda duruyor. Gözler, Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte, seçimlerin nabzını tutacak ve hangi isimlerin yarışa katılacağını öğrenmek için sabırsızlanan vatandaşların üzerinde olacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki adaylarla ilgili merakı gidermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle dolu bu anı bekliyoruz.

CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI: SEÇİM HAZIRLIKLARI HIZ KESMİYOR!

Türkiye siyasetinin merkezinde gerçekleşen önemli bir gelişmeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecine dair kritik detayları paylaştı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Adaylarımıza, seçim çalışmalarında ve sonrasında yapacakları hizmetlerde başarılar diliyorum. Bu şekilde Cumhur İttifakı ortağımız MHP'yi destekleyeceğimiz 7 vilayet dışındaki tüm büyükşehir ve belediye başkanlarını resmi olarak ilan etmiş oluyoruz."

"Cumartesiden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını yapacağız. Bu süreci kısa bir zaman diliminde tamamlayarak, seçim atmosferini daha da kızıştırmayı hedefliyoruz."

"30 Ocak'ta, seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Hedefimiz, 20 Şubat'a kadar adaylar konusundaki tüm hazırlıkları tamamlayarak, bu sürecin ardından tüm enerjimizi ve zamanımızı seçim kampanyasına ayırmak."

"1994 yılında İstanbul'da başladığımız hizmet yolculuğumuzu, tam 30 yıl sonra 2024'te zirveye taşımak istiyoruz. Geçmişte belediyelerde elde ettiğimiz başarıları, şimdi muhalefetin elindeki belediyeleri de kazanmak için bir fırsat olarak değerlendirmek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla birlikte, seçim sürecine dair heyecan dorukta. Türkiye, 2024 yerel seçimlerine yönelik büyük bir bekleyiş içerisinde.

Türkiye'nin siyasi gündemine yön veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yerel seçimlere yönelik stratejiyi belirledi. İşte seçim takvimine dair önemli açıklamalar ve AK Parti'nin kararlı duruşu:

SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK'TA!

30 Ocak'ta yapılacak seçim beyannamesi, milletin takdirine sunulacak. Aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gereken tarihe kadar, AK Parti'nin niyeti, adaylar konusundaki tüm hazırlıkları 20 Şubat'a kalmadan tamamlamak.

İSTANBUL'DA İLÇE ADAY TANITIMLARI BAŞLIYOR!

Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da start alacak ilçe aday tanıtımları, partinin şeffaf ve etkileyici seçim kampanyasının bir parçası olarak planlanıyor. AK Parti, şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına odaklanarak, sembol siyasetin ötesine geçmeyi hedefliyor. Erdoğan'ın ifadesiyle, "Biz asla şehirlere hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli sembollerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık olmayacağız. Milletimize karşı en küçük bir yanlışı olanın yeri AK Parti değildir."

TERÖRLE MÜCADELEDE NET MESAJ!

Erdoğan, terörle mücadele konusunda da sert bir duruş sergileyerek, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı zorlu anları hatırlattı. Gezi olayları, hendekler ve PKK'nın hain saldırılarına değinen Cumhurbaşkanı, güvenlik güçlerinin bu tehditlere karşı gösterdiği kararlılığın altını çizdi. Türk milletinin kararlılığını sarsamayacaklarını vurgulayarak, "Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklardır" mesajını net bir biçimde iletti.

CHP'YE SERT ELEŞTRİ!

Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik sert sözlerle partiyi hedef aldı. İşte Cumhurbaşkanı'nın dikkat çeken açıklamaları:

"Türkiye, artık tehditlerle ve sinsi oyunlarla hizaya getirilecek bir ülke değil. Bu gerçeği, er ya da geç öğrenecekler, bunu bir asır önce olduğu gibi öğreteceğiz. CHP, mevcut yönetim altında, maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumda."

"CHP'nin, bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için yaşadığı meşruiyet krizi, DEM'lilerle yaptığı işbirliği ile yeni bir boyut kazanmış durumda. Bu, kirli oyunun en son sahnesidir. Özgür efendiyi vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz."

"Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, kurultay kürsüsünden teröristlere selam gönderip, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür efendi çaktı. CHP, Kandil uzantılarına kırmızı halılar serip, Türk bayraklarını ortadan kaldırarak, işbirliklerini aleni hale getirdi. Terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa, CHP de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir, DEM tarafından rehin alınmıştır."

"Bizim 85 milyona sözümüz var. Tek millet diyerek herkesi kucaklayacak, hiç kimsenin kendisini öteki hissetmesine izin vermeyeceğiz. Tek bayrak diyerek bağımsızlığımıza sarılacağız. AK Parti'nin hiçbir ferdi, bayrağımıza 'kağıt parçası', 'paçavra' demez. O sizin cibiliyetinizde var."

"GÖNLÜMÜZÜN KAZANDIĞI SEÇİMLERİ SANDIKLARDA TESCİL EDECEĞİZ!"

AK Parti'nin seçim stratejisi belirlendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir şehir dolaşacak, gönülleri kazanacak! İşte detaylar:

"Partimiz, kuruluşundan bu yana 17 farklı seçimde milletimizin terazisine çıktı. Yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın hesabını milletimize tek tek verdik. Biz, milletimizi sadece seçim zamanları hatırlayanlarla aynı safta yer almadık. Seçim dönemleri, bizim için sadece milletimizle gönül bağımızı güçlendirdiğimiz, ahdimizi yenilediğimiz özel dönemlerdir."

"Belediye başkanlarımız, adaylar ve belediye meclis üyelerimiz, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızla ruberu iletişim kuracak. 31 Mart'a kadar bu yola devam edeceğiz. Sandıkları patlatarak, milletimizin tercihine layık olacağız."

"Hiç kimseyi ayırmadan, toplumumuzun tüm kesimlerini bağrımıza bastık. Siyaseti laf ebeliği olarak görenlere icraat ve vizyonla karşılık verdik. Şimdi 18. kez milletimizin huzuruna çıkmanın hazırlığı içindeyiz. Her işimizi milletimizle istişare içinde yürütüyoruz."

"Seçim, sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu, önce seçimi gönüllerde kazanmaktır. 17 seçimin hepsini böyle kazandık. Sandık, sadece bizim gönüllerde yaptığımız fetihlerin tescili oldu. Biz tevazu ehliyiz."

"Şehirlerimize döndüğümüz andan itibaren 73 gün boyunca durmadan, dinlenmeden koşturacağız. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacak, vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceğiz. Hiç kimse, hiç kimseye tıpış tıpış oy vermek zorunda değildir."

"Partimizin adayları için gösterdiğimiz gayreti, aynı şevk ve azimle MHP adaylarını destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'nda ayrım olmayacak."

"Adaylarımız, herkesten daha fazla çalışacak, yorulacak, ter dökecek. Muhalefetin gözbebeği olan belediyeler dahil, tüm belediyelerde zafer bizim olacak. Yeter ki işimizi hakkıyla yapalım. Gerisi Rabbimizin yardımıyla gelecektir."

AK Parti, 2024 yerel seçimlerine iddialı bir kadro ile hazırlanıyor. İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları şu şekilde:

Adana - Abdullah Torun

Adıyaman - Ziya Polat

Afyonkarahisar - Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı - Mehmet Salih Aydın

Amasya - Mehmet Uyanık

Ankara - Mehmet Özhaseki

Antalya - Menderes Türel

Artvin - Mehmet Kocatepe

Aydın - Mustafa Savaş

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Bilecik - Mustafa Yaman

Bingöl - Erdal Arıkan

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bolu - Muhammed Emin Demirkol

Burdur - Mehmet Şimş

Bursa - Alinur Aktaş

Çanakkale - Julide İskenderoğlu

Çankırı - Hüseyin Filiz

Çorum - Halil İbrahim Aşgın

Denizli - Osman Zolan

Diyarbakır - Mehmet Halis Bilden

Düzce - Faruk Özlü

Edirne - Bilgin İba

Elazığ - Şahin Şerifoğulları

Erzincan - Kadir Yıldız

Erzurum - Mehmet Sekmen

Eskişehir - Nebi Hatioplu

Gaziantep - Fatma Şahin

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane - Ercan Çimen

Hakkâri - İsmet Ölmez

Hatay - Mehmet Öntürk

Iğdır - Ülkü Öcal

Isparta - Şükrü Başdeğirmen

İstanbul Büyükşehir - Murat Kurum

İzmir - Nihat Zeybekci

Kars - Ahmet Arslan

Kastamonu - Tahsin Babaş

Kayseri - Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale - Mehmet Saygılı

Kırklareli - Yunus Tever

Kırşehir - Osman Arslan

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Konya - Uğur İbrahim Altay

Kütahya - Kamil Saraçoğlu

Malatya - Sami Er

Manisa - Cengiz Ergün

Mardin - Abdullah Erin

Mersin - Mustafa Sever

Muğla - Aydın Ayaydın

Muş - Feyat Asya

Nevşehir - Mehmet Savran

Niğde - Emrah Özdemir

Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Osmaniye - Kadir Kara

Rize - Rahmi Metin

Sakarya - Yusuf Alemdar

Samsun - Halit Doğan

Siirt - Ekrem Olğaç

Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

Sivas - Hilmi Bilgin

Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak - Mehmet Yarka

Tekirdağ - Cüneyt Yüksel

Tokat - Eyüp Eroğlu

Trabzon - Ahmet Metin Genç

Tunceli - Erkan Eroğlu

Uşak - Mehmet Çakın

Van - Abdulahat Arvas

Yalova - Mustafa Tutuk

Yozgat - Celal Köse

Zonguldak - Ömer Selim Alan

Aksaray - Evren Dinçer

Bayburt - Mete Memiş

Karaman - Mevlüt Akgün

Kırıkkale - Mehmet Saygılı

Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz

Karabük - Özkan Çetinkaya