AK Parti Batman'dan 'Bir Ömre Bedel 40 Yıl' Buluşması

AK Parti Batman, 2025 Aile Yılı kapsamında evliliklerinde 40 yılı geride bırakan 65 aileyi bir araya getirdi; etkinlikte Erdoğan'ın "Bir ömre bedel 40 yıl" sözü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:44
AK Parti Batman'dan 'Bir Ömre Bedel 40 Yıl' Buluşması

AK Parti Batman'dan 'Bir Ömre Bedel 40 Yıl' Buluşması

AK Parti Batman İl Başkanlığı, Türkiye Yüzyılı’nda 2025 Aile Yılı kapsamında evliliklerinde 40 yılı geride bırakan 65 aileyi akşam yemeğinde ağırladı. Etkinlik, aile bağlarının güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması ve uzun soluklu evliliklerin örnekliğinin vurgulanması amacıyla büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü hatırlatıldı

Programa katılan ailelere hitaben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir ömre bedel 40 yıl aynı sofrada, aynı yastıkta 40 yıl" sözleri hatırlatıldı. Konuşmalarda uzun yıllar aynı çatıyı paylaşmanın kıymeti ve aile kurumunun toplumdaki merkezi rolü üzerinde duruldu.

İl Başkanı Hüseyin Şansi ve Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun mesajları

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, 40 yılı aşan birlikteliğin sadece bir evlilik değil, bir emek, sabır ve sevgi yolculuğu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "41 kere maşallah. Bugün burada bir araya getirdiğimiz kıymetli büyüklerimiz, aile kurumunun canlı birer nişanesidir. Her biri, yeni yuva kuran gençlere rehber olacak birer hayat hikayesidir. Aile, bu toprakların mayasıdır."

Etkinlikte konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise, "Evlilikte 40 yılı geride bırakmak, sevginin olduğu kadar fedakarlığın, anlayışın ve sadakatin de göstergesidir. Ailelerimizin güçlü olması, ülkemizin güçlü olması demektir. Bu buluşma, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en anlamlı yansımalarından biridir" dedi.

Anı pastası ve hediye yastıklar

Programın anısına 40 yıl pastası kesildi; ardından ailelere, "Bir yastıkta kocayın" sembolü olarak yastık hediye edildi.

PROGRAMIN ANISINA 40 YIL PASTASI KESİLDİ, ARDINDAN AİLELERE "BİR YASTIKTA KOCAYIN" SEMBOLÜ OLARAK...

PROGRAMIN ANISINA 40 YIL PASTASI KESİLDİ, ARDINDAN AİLELERE "BİR YASTIKTA KOCAYIN" SEMBOLÜ OLARAK YASTIK HEDİYE EDİLDİ.

PROGRAMIN ANISINA 40 YIL PASTASI KESİLDİ, ARDINDAN AİLELERE "BİR YASTIKTA KOCAYIN" SEMBOLÜ OLARAK...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
2
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu
7
İzmir'de 'manda yoğurdu' bahanesiyle tırnakçılık: Şüpheli yakalandı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı