AK Parti Bilecik Başkanı Serkan Yıldırım Umrecileri Dualarla Uğurladı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle umrecileri dualarla uğurladı, onlara manevi destek verdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:10
AK Parti Bilecik Başkanı Serkan Yıldırım Umrecileri Dualarla Uğurladı

AK Parti Bilecik Başkanı Serkan Yıldırım Umrecileri Dualarla Uğurladı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda umreciler uğurlandı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan umrecilerin manevi duygularına ortak oldu.

Program, Bilecik İl Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene vatandaşlar ve teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterdi; umreciler, yolculuk öncesi yapılan dualarla manevi destek aldı.

Serkan Yıldırım yaptığı açıklamada, “İlimizden kutsal topraklara giden her bir kardeşimizin yolculuğu hayırlı ve huzurlu olsun. Dualarımız her zaman onlarla birlikte” dedi ve umrecilere iyi dileklerini iletti.

BAŞKAN YILDIRIM UMRECİLERİN MANEVİ DUYGULARINA ORTAK OLDU

BAŞKAN YILDIRIM UMRECİLERİN MANEVİ DUYGULARINA ORTAK OLDU

BAŞKAN YILDIRIM UMRECİLERİN MANEVİ DUYGULARINA ORTAK OLDU

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı
2
Çankırı’de Eylül İhracatı 41 Milyon 750 Bin Dolar
3
Louisville'de MD-11 Kargo Uçağı Kazası: 12 Ölü — Yeni Görüntüler
4
Kapaklı’da 3 bin 554 sürücüye park ihlali nedeniyle 3 milyon 739 bin 638 TL ceza
5
Bitlis’te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı
6
Mesnevi Sohbetleri Kitaplaştı: Mesnevi’nin İlk 18 Beytinin Şerhi
7
2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu