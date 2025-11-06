AK Parti Bilecik Başkanı Serkan Yıldırım Umrecileri Dualarla Uğurladı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda umreciler uğurlandı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan umrecilerin manevi duygularına ortak oldu.

Program, Bilecik İl Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene vatandaşlar ve teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterdi; umreciler, yolculuk öncesi yapılan dualarla manevi destek aldı.

Serkan Yıldırım yaptığı açıklamada, “İlimizden kutsal topraklara giden her bir kardeşimizin yolculuğu hayırlı ve huzurlu olsun. Dualarımız her zaman onlarla birlikte” dedi ve umrecilere iyi dileklerini iletti.

