Bursa Osmangazi'de Vinç Alev Aldı: Site Sakinleri Damacanalarla Müdahale Etti

Bursa Osmangazi'de ev taşıma sırasında vinç alev aldı; site sakinleri damacanalarla müdahale etti, itfaiye yangını söndürdü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:16
Bursa Osmangazi'de Vinç Alev Aldı, Sitede Korku Dolu Anlar Yaşandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ev taşıma sırasında kullanılan vinç aniden alev aldı. Olay, Demirtaş Mahallesi’ndeki bir site içinde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede panik yarattı ve taşınan eşyalar tehlike altında kaldı.

Vatandaşlar Hemen Müdahale Etti

Alevlerin yükselmesi üzerine site sakinleri ve taşıma ekibi seferber oldu. Zamanla yarışan vatandaşlar, eşyaları vinçten tahliye etmeye çalışırken bazısı ise su dolu damacanalarla yangına müdahale etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İtfaiye Hızla Olay Yerine Ulaştı

İhbar üzerine bölgeye gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak vinç tamamen kullanılamaz hale geldi.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının nedenini belirlemek için teknik inceleme ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

