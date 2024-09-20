DOLAR
34,11 -0,32%
EURO
38,09 -0,11%
ALTIN
2.872,68 -1,63%
BITCOIN
2.135.725,97 0,74%

AK Parti'de 3 Kentte Yeni İl Başkanları Atandı

AK Parti, Nevşehir, Ağrı ve Çanakkale il başkanlıklarında yeni atamalar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 21:22
AK Parti'de 3 Kentte Yeni İl Başkanları Atandı

AK Parti'de İl Başkanlığı Değişimleri

AK Parti, Nevşehir, Ağrı ve Çanakkale il başkanlıklarında önemli bir görev değişikliği gerçekleştirdi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla duyurulan atamalarda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisiyle atamalar yapıldı.

Yeni Atanan İl Başkanları

Yapılan açıklamaya göre, Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün, Ağrı İl Başkanlığına İlhami Yıldız ve Çanakkale İl Başkanlığına Ömer Faruk Göktürk getirildi.

Teşekkür Mesajı

Yeni il başkanlarına başarı dileklerinin iletildiği açıklamada, geçmiş dönem il başkanlarına da verdikleri özverili hizmetler için teşekkür edilmektedir. Bu değişiklikle birlikte AK Parti'nin yerel yönetimlerde daha güçlü bir yapı oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
2
Bakan Yerlikaya'dan Narin Cinayeti Sorusuna Tepki: "Adalet Tecelli Edecek, Şüpheniz Olmasın"
3
Mersin'de Av Tüfeğiyle Gerçekleşen Aile Cinayeti
4
DMM, Türkiye'nin İsrail ile Ticaretini Durdurduğunu Açıkladı
5
İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı
6
Rize'de Trajik Olay: Öğrenci Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak