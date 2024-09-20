AK Parti'de 3 Kentte Yeni İl Başkanları Atandı

AK Parti'de İl Başkanlığı Değişimleri

AK Parti, Nevşehir, Ağrı ve Çanakkale il başkanlıklarında önemli bir görev değişikliği gerçekleştirdi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla duyurulan atamalarda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisiyle atamalar yapıldı.

Yeni Atanan İl Başkanları

Yapılan açıklamaya göre, Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün, Ağrı İl Başkanlığına İlhami Yıldız ve Çanakkale İl Başkanlığına Ömer Faruk Göktürk getirildi.

Teşekkür Mesajı

Yeni il başkanlarına başarı dileklerinin iletildiği açıklamada, geçmiş dönem il başkanlarına da verdikleri özverili hizmetler için teşekkür edilmektedir. Bu değişiklikle birlikte AK Parti'nin yerel yönetimlerde daha güçlü bir yapı oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor.