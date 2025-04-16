AK Parti'den AYM Hükmüne Tepki: 'Korsan Eylem'

AK Parti'den Sert Tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesi tarafından verilen Can Atalay ile ilgili kararın okunmasına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Usta, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın bu eylemi için "Meclis Başkanvekilliği görevini kötüye kullandı" açıklamasında bulundu.

Hukuk Kurallarının İhlali

Usta, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Karaca'nın karar okuma işleminin, Anayasa'nın ve Meclis içtüzüğünün ihlaline neden olduğunu belirtti. Usta, "Bu korsan bildiri ve eylem, hukuk alemi açısından sonuç doğurmayan bir eylemdir" ifadelerini kullandı. Ayrıca içtüzüğün 55’inci maddesine dikkat çekerek, Başkanlık Divanı'nın onayı olmadan gündeme ekleme yapılamayacağını vurguladı.

Saygısızlık ve Cuntacılık İddiaları

Usta, gerçekleştirdiği açıklamada, "Bu çok büyük bir ayıptır, saygısızlıktır. CHP'nin bu eylemi, iç çekişmelerinin bir yansımasıdır" dedi. Usta, CHP'yi eleştirirken, partinin Meclis’i eylem alanına dönüştürmeye yönelik çabalarına karşı çıkacaklarını belirtti.

Meclis Başkanvekili Görevine İtiraz

Usta, Gülizar Biçer Karaca'nın artık tarafsız olarak Meclis Başkanvekilliği görevini yapamayacağını ifade ederek, "Kendi iç çekişmelerini gidip kendi partilerinde yapsınlar. Meclis Divan kürsüsünü iç çıkar kavgaları için kullanmaya çalışmasınlar" dedi.

Sonuç Olarak

Usta, Anayasa Mahkemesi tarafından Can Atalay ile ilgili okunan kararın hukuki bağlayıcılığının olmadığını ve tamamen yok hükmünde olduğunu söyledi. Bu durumun hukuki camiada hükümsüz bir işlem olarak değerlendirildiğini vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (kürsüde) ve beraberindeki AK Parti milletvekilleri, TBMM'de basın açıklaması yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (kürsüde) ve beraberindeki AK Parti milletvekilleri, TBMM'de basın açıklaması yaptı.