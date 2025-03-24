AK Parti'den CHP'li Baran Genç'e Suç Duyurusu

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç hakkında hakaret gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:33
AK Parti'den CHP'li Baran Genç'e Suç Duyurusu

AK Parti'den Suç Duyurusu

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partilerine oy veren vatandaşlara hakaret ettiği iddiasıyla CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünsal, geçtiğimiz gün Genç'in partisi önünde yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri eleştirdi.

Seviyesizlik ve Hadsizlik

Ünsal, konuya ilişkin yaptığı basın toplantısında, "CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, seviyesizliğin ve hadsizliğin en çirkin örneklerinden birini sergileyerek, AK Parti'ye oy veren milyonlarca vatandaşa 'Cami duvarına pisleyen köpek misali ecelleri gelmiştir' diyerek hakaret etmiştir. Bu sözler, İl Başkanının gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir," dedi.

Millet Değerlerine Dil Uzatıldı

Ünsal, AK Parti'nin milletin kaynağından geldiğini ve Türkiye'yi eser ve hizmet siyasetiyle ileriye taşıyan bir hareket olduğuna dikkat çekti. Genç'in ifadelerinin yalnızca AK Parti'ye değil, aynı zamanda milletin değerlerine, ahlakına ve inancına da dil uzattığını belirtti.

Hukuki Süreç Başlatıldı

AK Parti olarak hukuki süreç başlattıklarını söyleyen Ünsal, "Bu aşağılık sözlerinizi yanınıza bırakmayacağız. Hukuk önünde hesabını vereceksiniz, bu milletin vicdanında mahkum olacaksınız. Baran Genç'i derhal ve açık bir şekilde özür dilemeye davet ediyoruz. Hukuk önünde gereken her türlü girişim yapılmış olup, bu seviyesizliğin hesabını sormaktan asla geri durmayacağız," ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (ortada), partilerine oy veren vatandaşlara hakaret...

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (ortada), partilerine oy veren vatandaşlara hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Ünsal, partisinde basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (ortada), partilerine oy veren vatandaşlara hakaret...

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (ortada), partilerine oy veren vatandaşlara hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Ünsal, partisinde basın açıklaması yaptı.

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AK Parti'den CHP'li Baran Genç'e Suç Duyurusu

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