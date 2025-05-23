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AK Parti'den Dördüncü Yeni Anayasa Çalıştayı

AK Parti, dördüncü Yeni Anayasa Çalıştayı'nı düzenleyerek Türkiye Yüzyılı'nın anayasasını inşa etmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:08
AK Parti'den Dördüncü Yeni Anayasa Çalıştayı

AK Parti, Dördüncü Yeni Anayasa Çalıştayı'nı Gerçekleştiriyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Yüzyılı'nın anayasasını inşa etme amacıyla düzenlenen dördüncü Yeni Anayasa Çalıştayı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çalıştayın Hedefleri ve Öncelikleri

Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek çalıştaya, alanında uzman akademisyenlerin de katılacağını belirten Yazıcı, "Parlamentoda bir anayasa yapmanın gerektirdiği çoğunluğu sağlayabilirsek, bu Meclis Türkiye Yüzyılı'nın anayasası için gereken temelleri atabilir" ifadelerini kullandı.

Yazıcı, yeni anayasayı oluşturabilmek için; Türk siyasi hayatında özellikle AK Parti’nin bu konuya dair uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını vurgulayan Yazıcı, bu maddelerin değiştirilmez olduğunun altını çizdi.

Tüm Siyasi Partiler ve STK’ların Katkıları

Türkiye'deki tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının, yeni bir anayasa için çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Yazıcı, bu bağlamda her partinin programında yeni anayasa vaadinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Yeni anayasa çalışmalarının ilk adımını 2007 yılında attıklarını kaydeden Yazıcı, "Bu çalışmalarımız, daha sonraki yıllarda da düzenli olarak devam etti. Kovid sürecinde bir taslak oluşturduk ve bunu geniş bir şekilde müzakere ettik" dedi.

Çalıştayların Çerçevesi ve Geleceği

İlk çalıştayda anayasa yapma yönteminin tartışıldığını, ikinci çalıştayda ise meslek kuruluşlarının taleplerinin ele alındığını belirten Yazıcı, bugünkü çalıştayda yasama ve yürütme organlarının şekillenmesi, görevleri ve yetkileri konularında akademik görüşlerin değerlendirileceğini ifade etti.

Yazıcı, önümüzdeki dönemde yargı konulu bir çalıştay yapma planlarının olduğunu da sözlerine ekledi.

Milletin Hakkı: Anayasa Yapmak

Yazıcı, anayasa yapmanın milletin hakkı olduğunu vurgulayarak, "Millet, bugüne kadar bu hakkını kullanamamış. Bu nedenle, Mecliste anayasa yaparken konsensüsün oluşması çok önemli” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, sistemin tıkanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Son olarak, Yazıcı, anayasanın değişmez olmadığını ve toplumun ihtiyaçlarına göre zaman içinde revizyon yapılabileceğini dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dördüncüsü düzenlenecek Yeni Anayasa Çalıştayı'na...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dördüncüsü düzenlenecek Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dördüncüsü düzenlenecek Yeni Anayasa Çalıştayı'na...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, dördüncüsü düzenlenecek Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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