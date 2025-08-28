AK Parti'den Erdoğan'ın 11. Göreve Başlama Yıldönümü Paylaşımı

28 Ağustos'ta yayımlanan fotoğraflı mesaj

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Partinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminden fotoğraflara yer verildi ve şu ifadeler kaydedildi.

Halk tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasının yıl dönümü olan 28 Ağustos'ta, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için yapılan çalışmaların güçlü bir Türkiye hedefiyle sürdürüleceğine olan inancımızı yineliyor; Cumhurbaşkanı'mıza ve tüm devlet yetkililerine başarılar diliyoruz.