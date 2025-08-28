AK Parti'den Erdoğan'ın 11. Göreve Başlama Yıldönümü Paylaşımı

DOLAR
AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk tarafından doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11. yıl dönümünü 28 Ağustos'ta yayımlanan fotoğraflı paylaşım ile andı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:27
28 Ağustos'ta yayımlanan fotoğraflı mesaj

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Partinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminden fotoğraflara yer verildi ve şu ifadeler kaydedildi.

Halk tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasının yıl dönümü olan 28 Ağustos'ta, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için yapılan çalışmaların güçlü bir Türkiye hedefiyle sürdürüleceğine olan inancımızı yineliyor; Cumhurbaşkanı'mıza ve tüm devlet yetkililerine başarılar diliyoruz.

