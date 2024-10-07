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AK Parti'den Gazze Soykırımının Yılına Dikkat Çeken Sergi

AK Parti, Gazze'deki soykırımın birinci yılı dolayısıyla sergi düzenledi. Sergide Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:23
AK Parti'den Gazze Soykırımının Yılına Dikkat Çeken Sergi

AK Parti'den Gazze Soykırımının 1. Yılına Özel Sergi

Adalet ve İnsan Hakları Birimi tarafından düzenlenen sergide, Gazze'ye yönelik saldırıların tarihçesi ve Türkiye'nin Filistin konusundaki çabaları gözler önüne serildi.

Serginin Detayları

AK Parti, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarının birinci yılı dolayısıyla insani dramayı ön plana çıkaran bir sergi açtı. Ulus Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirilen açılışta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının geçmişi ve bu konudaki Türkiye'nin duruşu işlendi.

Hasan Basri Yalçın'ın Açıklamaları

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 7 Ekim tarihinin İsrail'in katliamlarının arttığı bir dönem olduğunu vurguladı. Yalçın, "Bir yıl içerisinde 42 binden fazla Filistinli masum sivil kaybedildi." cümlesiyle durumu özetledi.

77 Yıllık Zulmün Altı Çizildi

Yalçın, "Bu olayın 77 yıllık bir işgale dayandığını" belirterek, "Milyonlarca insanın topraklarından edildiği, mallarının gasbedildiği bir durumu anlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, uluslararası toplumun bu durumu yeterince görmezden geldiğini ifade etti.

İsrail ve Nazi Almanyası Paralelliği

Yalçın, İsrail'in 1930'ların Nazi Almanyası ile benzerlik gösterdiğini, bu durumun durdurulmaması halinde tüm bölgeye zarar vereceğini vurguladı. "İsrail durdurulmalıdır, Netanyahu hesap vermelidir," dedi.

Türkiye'nin Filistin Davasına Desteği

Konuşmasında Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğine de değinen Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin insani yardımlar ve kalkınma projeleri ile Filistin halkının yanında olduğunu dile getirdi.

Ulusal Birlik Vurgusu

Yalçın, tüm Türkiye vatandaşlarına çağrıda bulundu: "Hepimiz, ülkemizi bekleyen uluslararası tehditler karşısında tek bir cephede birleşmeliyiz. Güçlü bir Türkiye, hem bölgemiz hem de insanlık için hayati öneme sahiptir." dedi.

Sonuç olarak, Filistin meselesinin tüm insanlığın vicdan davası olduğunu belirten Yalçın, bu konuda aktif mücadelelerinin süreceğini ifade etti.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1....

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1. yılı dolayısıyla insani drama dikkati çeken sergi açtı. Ulus Atatürk Heykeli önünde kurulan sergide, İsrail'in Filistin ve Filistinlilere yönelik saldırılarının geçmişi, Türkiye'nin Filistin konusunda yaptıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki sözleri panolarda yer aldı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1....

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1. yılı dolayısıyla insani drama dikkati çeken sergi açtı. Ulus Atatürk Heykeli önünde kurulan sergide, İsrail'in Filistin ve Filistinlilere yönelik saldırılarının geçmişi, Türkiye'nin Filistin konusunda yaptıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki sözleri panolarda yer aldı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1....

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1. yılı dolayısıyla insani drama dikkati çeken sergi açtı. Ulus Atatürk Heykeli önünde kurulan sergide, İsrail'in Filistin ve Filistinlilere yönelik saldırılarının geçmişi, Türkiye'nin Filistin konusunda yaptıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki sözleri panolarda yer aldı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1....

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1. yılı dolayısıyla insani drama dikkati çeken sergi açtı. Ulus Atatürk Heykeli önünde kurulan sergide, İsrail'in Filistin ve Filistinlilere yönelik saldırılarının geçmişi, Türkiye'nin Filistin konusunda yaptıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki sözleri panolarda yer aldı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1....

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 1. yılı dolayısıyla insani drama dikkati çeken sergi açtı. Ulus Atatürk Heykeli önünde kurulan sergide, İsrail'in Filistin ve Filistinlilere yönelik saldırılarının geçmişi, Türkiye'nin Filistin konusunda yaptıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki sözleri panolarda yer aldı.

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