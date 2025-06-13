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AK Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde Aday Yok

AK Parti Manisa il teşkilatı, Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle başkanlık seçiminde aday çıkarmayacak.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 14:19
AK Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde Aday Yok

AK Parti'den Önemli Açıklama

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını duyurdu.

Başkan Zeyrek'e Rahmet Dilekleri

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, Zeyrek'in vefatının kendileri için derin bir üzüntü kaynağı olduğunu belirtti. Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diledi.

Aday Çıkarmama Kararının Nedeni

Turgut, AK Parti Manisa Teşkilatı olarak milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte aldıkları ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldıklarını ifade etti. Bu kararın manidar bir tutum olduğunun altını çizerek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği adaya saygı duyacaklarını belirtti.

Rekabetten Çok Hizmete Odaklanma

Turgut, bu durumu Manisa halkının iradesine olan inançlarının ve siyaseti rekabetten öte, millete hizmet yarışı olarak gören anlayışlarının bir tezahürü olarak tanımladı. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun; tıpkı Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa'nın ve hemşehrilerinin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete 'evet' demeye devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut (ortada), Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa...

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut (ortada), Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi.

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