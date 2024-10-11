AK Parti'den Savunma Sanayisi İçin Yeni Düzenlemeler

AK Parti'den Savunma Sanayisi ve Ekonomi İçin Yasa Teklifi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), savunma sanayisi ve ekonomiyi güçlendirmek amacıyla hazırladığı yeni yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

ABdullah Güler'in Açıklamaları

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısında teklifle ilgili ayrıntıları aktardı. Güler, “Teklif ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını artırmak amacıyla vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden ve sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar bedel alınacak.” dedi.

Komisyon Kurulması

Güler, TBMM Genel Kurulu'nda yapay zeka, çocukların korunması ve kadına şiddet konularında araştırma komisyonlarının kurulduğunu hatırlatarak, “Bu komisyonlar üye seçimlerinin ardından çalışmalara başlayacak.” şeklinde ekledi.

Savunma Sanayisine Dikkat Çekildi

Güler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları gibi durumların ülke güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Güler, “Bölgede savaş ortamı yaşanırken, sınırlarımızda terör koridoru kurma çabaları devam ediyor. Savunma sanayimizi güçlendirmek her zamankinden daha önemli.” şeklinde vurguladı.

Öne Çıkan Projeler

Abdullah Güler, savunma sanayisinin son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek, “Ülkemiz, İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen üç ülkesinden biri olmuştur.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Çelik Kubbe Projesi ile hava sahasının güvenliğinin artırılacağını ifade etti.

Yeni Vergi Düzenlemeleri

Güler, yeni düzenlemeler doğrultusunda çeşitli vergilerin artırılacağını da aktardı. Örneğin, 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından yıllık 750 lira, motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alınacak araçlar için de düzenlemeler getirileceğini belirtti.

Türk Askeri ve Emeklilik Düzenlemeleri

Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılacağını bildiren Güler, emekli maaşlarına ilişkin endişeleri de değerlendirdi. Güler, farklılık olacağına dair resmi bir rapor bulmadıklarını ve incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (ortada), AK Parti milletvekilleri Hüseyin Altınsoy (solda) ve Necmettin Erkan (sağda) ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (ortada), AK Parti milletvekilleri Hüseyin Altınsoy (solda) ve Necmettin Erkan (sağda) ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (ortada), AK Parti milletvekilleri Hüseyin Altınsoy (solda) ve Necmettin Erkan (sağda) ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (ortada), AK Parti milletvekilleri Hüseyin Altınsoy (solda) ve Necmettin Erkan (sağda) ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.