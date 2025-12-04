AK Parti Eskişehir Teşkilatı TBMM'de İstişare Toplantısı Yaptı

AK Parti Eskişehir Teşkilatı TBMM'de bir araya gelerek ilçelerdeki çalışmalar ve yeni dönem hedeflerini değerlendirdi; Milletvekili Nebi Hatipoğlu açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:41
Toplantının amacı ve kapsamı

AK Parti Eskişehir Teşkilatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya gelerek kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda şehrin her bir ilçesinde yürütülen çalışmalar ile yeni dönem hedefleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Nebi Hatipoğlu'nun değerlendirmesi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hatipoğlu'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir’in yarınlarına dair güçlü adımlar atmak için kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Sahadan gelen talepleri, devam eden yatırımları ve planladığımız projeleri en ince ayrıntısına kadar ele aldık. Hemşehrilerimizin beklentilerine en hızlı şekilde cevap verecek yol planımızı birlikte şekillendirdik. Biz büyük bir aileyiz. Eskişehir’in gelişimi, Türkiye’nin güçlü yarınları için omuz omuza, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Toplantı, yerel ihtiyaçların tespiti ve devam eden projelerin takibi bakımından parti teşkilatının koordinasyonunu güçlendirmeye yönelik adımlar içerdi. Yapılan değerlendirmeler, önümüzdeki dönemde sahadan gelen taleplere hızlı ve etkin yanıt verme hedefiyle şekillendirildi.

