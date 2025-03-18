AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Karabük'te Ziyaretlerde Bulundu

Uygur, Karabük'te Temaslarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, bir dizi program için Karabük’te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Uygur, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, burada İl Başkanı Ferhat Salt ve partililerle bir araya geldi.

Uygur, parti binası önündeki toplantıya katıldıktan sonra, Karabük Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile makamında görüştü.

Ayrıca, Uygur, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Karabük Temsilciliği'ni ziyaret etti ve ardından Özçelik-İş Sendikası Karabük Temsilciliği'ne geçti.

Bunun yanında Uygur, şehit yakınları ve gazileri de unutmadan ziyaret etti, onların taleplerini dinledi ve destek mesajı verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Karabük'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bir dizi programa katılmak için kente gelen Uygur (sol 3), AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve partililer tarafından parti binası önünde karşılanan Uygur, burada toplantıya katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Karabük'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bir dizi programa katılmak için kente gelen Uygur (sol 3), AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve partililer tarafından parti binası önünde karşılanan Uygur, burada toplantıya katıldı.