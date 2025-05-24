DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 -0,01%
BITCOIN
4.227.441,29 -0,66%

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Tokat İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 20:07
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Tokat İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Tokat'ta

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret, teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirilen bir toplantı ile başladı.

Toplantı ve Ziyaretler

Toplantının ardından, Büyükgümüş, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ile bir araya gelerek, Dizer'e hediye takdim etti. Bu samimi buluşma, iki liderin parti birliği ve dayanışması açısından önemli bir anlam taşıdı.

Daha sonra, Büyükgümüş, parti binasındaki toplantı salonunda parti üyesi kadınlarla buluşarak, kadınların rolü ve katkıları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bu ziyaretler, partinin kadın üyelerinin motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.

Büyükgümüş, Tokat'taki programını tamamlayarak ilimizden ayrıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sol 3), partisinin Tokat İl Başkanlığı'nı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sol 3), partisinin Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Soylu: 'Terör Örgütlerinin Kendini Feshetmesi Önemli Bir İştir!'
2
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Tuzlife Otel Açılışında Çankırı İçin Vizyonunu Paylaştı
3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Tokat İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
4
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
5
Almanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması
6
Havza'da 1. Ulusal Kaplıca Sempozyumu Gerçekleştirildi
7
Bosna Hersek'te Türk Mutfağı Haftası Rüzgarı

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!