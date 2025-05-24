AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Tokat İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Tokat'ta

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret, teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirilen bir toplantı ile başladı.

Toplantı ve Ziyaretler

Toplantının ardından, Büyükgümüş, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ile bir araya gelerek, Dizer'e hediye takdim etti. Bu samimi buluşma, iki liderin parti birliği ve dayanışması açısından önemli bir anlam taşıdı.

Daha sonra, Büyükgümüş, parti binasındaki toplantı salonunda parti üyesi kadınlarla buluşarak, kadınların rolü ve katkıları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bu ziyaretler, partinin kadın üyelerinin motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.

Büyükgümüş, Tokat'taki programını tamamlayarak ilimizden ayrıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sol 3), partisinin Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.